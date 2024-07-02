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Песни под гитару с аккордами и текстами, но не только: как выстроить обучение игре на гитаре
фото: pikist.com

Песни под гитару с аккордами и текстами, но не только: как выстроить обучение игре на гитаре

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 15:59 02.07.2024

Самостоятельное обучение игре на гитаре может быть очень увлекательным и эффективным, если правильно организовать процесс. Что в это «правильно» входит? Приобрести инструмент, который станет вашим другом, найти хорошие песни под гитару с аккордами и текстами в сети Интернет, подключиться к сообществу по интересам… Советов тут множество, конечно.

Если же пошагово расписать стратегию обучения на гитаре, то примерно она будет выглядеть так:

Выбор и подготовка инструмента

  • качественная гитара: убедитесь, что у вас подходящий инструмент. Хорошо отрегулированная гитара с удобным грифом сделает обучение проще.
  • тюнер: для настройки гитары, особенно важно для начинающих.

Основы музыкальной теории

  • ноты и табулатуры: изучите основы чтения нот и табулатур.
  • аккорды: начните с простых аккордов (E, A, D, G, C).
  • ритм и метр: понимание основных ритмов и метра поможет вам лучше играть песни.

Обучающие ресурсы

  • онлайн-курсы и видео-уроки.
  • мобильные приложения.
  • книги и самоучители: классические книги, такие как «Гитара для чайников».

Практика

  • регулярные занятия: лучше заниматься понемногу каждый день, чем долго раз в неделю.
  • разминка: начинайте занятия с разминки пальцев и рук.
  • техники: работайте над различными техниками игры, такими как штрих, арпеджио, и легато.

Игровые песни

  • простые песни: начните с простых песен, которые включают базовые аккорды.
  • песни по вкусу: выбирайте песни, которые вам нравятся. Это повысит мотивацию.

Обратная связь

  • запись игры: записывайте свои выступления, чтобы услышать свои ошибки и успехи.
  • уроки с преподавателем: даже редкие занятия с профессиональным преподавателем могут быть очень полезны.

Сообщество и поддержка

  • форумы и группы: присоединяйтесь к гитарным форумам и группам в социальных сетях.
  • встречи и джемы: участвуйте в местных музыкальных встречах и джемах, если это возможно.

Продолжение обучения

  • расширение репертуара: постепенно усложняйте репертуар, добавляя более сложные песни и техники.
  • теория музыки: погружайтесь глубже в теорию музыки для лучшего понимания.

Отдых и мотивация

  • не переусердствуйте: обязательно давайте себе отдых, чтобы не переутомиться.
  • следите за прогрессом: ведите дневник занятий и отмечайте свои достижения.

Следуя этим шагам, можно организовать процесс обучения игре на гитаре максимально эффективно и получить удовольствие от этого процесса.

Как могут помочь интернет-ресурсы в обучении игры на гитаре

Такие ресурсы действительно существуют и могут значительно помочь в обучении игре на гитаре. А именно:

  • практика реальных песен: играя популярные песни, вы быстрее освоите аккорды и научитесь их переключать. Это особенно полезно для начинающих.
  • мотивация: игра любимых песен повышает интерес и мотивацию к обучению, так как вы сразу видите результат своих усилий.
  • разнообразие репертуара: большой выбор песен различных жанров и уровней сложности помогает развивать разнообразные навыки и техники игры.
  • обратная связь: возможность читать комментарии и рейтинги других пользователей помогает выбрать наиболее точные и удобные версии аккордов.
  • интерактивность: многие из этих сайтов предлагают интерактивные функции, такие как проигрывание табулатур, замедление темпа, что помогает в обучении сложных частей песен.

Советы по использованию ресурсов:

  • начинайте с простых песен: выбирайте песни с несколькими простыми аккордами.
  • слушайте оригинальные записи: это поможет вам понять ритм и динамику песни.
  • практикуйте регулярно: регулярная игра поможет закрепить навыки.
  • используйте метроном: для поддержания правильного ритма.

Как понять, что ты уже освоил азы игры на гитаре?

Знание и игровое владение базовыми аккордами

  • вы уверенно знаете и играете основные мажорные и минорные аккорды (например, E, A, D, G, C, Em, Am, Dm).
  • вы можете быстро и точно переключаться между этими аккордами.

Ритм и струминг

  • вы можете играть различные ритмические узоры правой рукой (струминг), включая основные ритмы в 4/4 и 3/4.
  • вы умеете поддерживать ровный ритм, играя под метроном или вместе с записью песни.

Основные табулатуры и ноты

  • вы умеете читать и интерпретировать простые табулатуры и ноты.
  • вы можете сыграть несколько базовых мелодий или риффов по табулатуре.

Основные техники игры

  • вы освоили базовые техники игры, такие как штрих (downstroke и upstroke), арпеджио и легато (hammer-ons и pull-offs).
  • вы можете выполнять простые приемы, такие как слайды и бенды.

Знание строя гитары

  • вы умеете самостоятельно настраивать гитару с помощью тюнера.
  • вы понимаете, как меняются ноты на грифе гитары и можете найти основные ноты на каждой струне.

Игра песен

  • вы можете сыграть несколько простых песен от начала до конца, включая вступление, куплеты и припевы.
  • вы уверенно играете песни, не делая больших пауз для поиска аккордов или нот.

Основы музыкальной теории

  • вы знаете основные музыкальные термины, такие как аккорд, тональность, ритм и метр.
  • вы понимаете, как строятся аккорды и как они связаны между собой в пределах тональности.

Комфорт и уверенность

  • вы чувствуете себя комфортно с гитарой в руках и не испытываете больших трудностей при игре.
  • у вас нет боли или дискомфорта в руках или пальцах после практики.

Обратная связь и самоанализ

  • вы можете записать свою игру и самостоятельно проанализировать свои ошибки.
  • вы можете получать и учитывать конструктивную критику от других музыкантов или преподавателей.

Регулярная практика

  • вы установили регулярный график занятий и придерживаетесь его.
  • вы видите прогресс в своей игре по сравнению с начальным уровнем.

Если вы соответствуете большинству из этих критериев, то можно с уверенностью сказать, что вы освоили азы игры на гитаре. Отсюда можно продолжать развиваться, изучая более сложные техники, песни и музыкальные стили.

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