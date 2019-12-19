Песочная анимация от крымчанки Ксении Симоновой – ко Дню Святого Николая.

Православная церковь 19 декабря отмечает День памяти Святого Николая Чудотворца. К этому празднику мастер песочной анимации Ксения Симонова создала историю чудес любимого святого с помощью песка.

Весь мир почитает Святого Николая. Его память чтут не только христиане, но и представители других конфессий. Надеюсь, моя песочная история о святом порадует всех, кто его любит. Приятного просмотра, — отметила Ксения.

Напомним, День Святого Николая является волшебным временем дарить подарки и загадывать желания. В этот день не только дети могут находить подарки под подушкой, но и взрослые могут загадывать желания и устраивать вечеринки.

Однако существуют и ограничения в этот день. Все-таки, это День Николая Чудотворца, православный праздник и имеет ряд запретов. И стар, и млад знают Святого Николая Чудотворца как одного из самых важных личностей за всю историю христианства. Ему молятся о прощении не только дети, путешественники и заключенные, но и люди, которые не относятся к этим категориям, так как верят в то, что Святой Николай продолжает помогать и исцелять

День Святого Николая отмечают в период Рождественского поста, поэтому традиционными блюдами были пироги с грибами и пиво.

В старину, этот день славяне считали последним в году, когда необходимо было раздать все долги. Люди верили, что если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать. В этот день было принято мириться с теми, с кем в соре.

Также считалось, что если хозяин дома первым не обойдет свой двор, то в грядущем году будет беда. Поэтому на день Святого Николая мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор.

О том, какая зима будет говорила и погода в День Святого Николая. Если холодно, то и весь сезон будет также, если же тепло, то зима будет ясной и без сильных морозов. Если же до праздника пошел снег, то зима будет холодной, морозной и суровой. Если погода 19 декабря выдастся теплая и солнечная, то урожай в следующем году будет богатым.