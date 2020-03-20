«Петиция 26-ти»: от Путина просят экстренных мер из-за коронавируса

Обнародована петиция : «Открытое письмо об экстренных мерах по борьбе с эпидемией коронавируса в России». Документ подписали 26 общественников, ученых, журналистов. В их числе: врач-невролог Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, гастроэнтеролог Алексей Головенко, педиатр и медицинский популяризатор Федор Катасонов, гематолог Алексей Масчан, а также журналисты Катерина Гордеева, Антон Долин, Леонид Парфенов, Илья Азар, депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Михаил Тихонов. Сбор подписей под петицией идет активно – по состоянию на 13 часов ее поддерживает около 7 тысяч россиян.

По содержанию это обращение к Президенту и Правительству с просьбой принять срочные дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Авторы обращения поддерживают часть действий, предпринятых российским правительством для минимизации последствий эпидемии, однако убеждены, что их недостаточно.

Мы считаем необходимым направить ресурсы в первую очередь на комплекс мер, которые обеспечат полномасштабное тестирование, а также поддержат людей во время карантина и сделают его прохождение максимально комфортным и безболезненным, — говорится в петиции.

Вот некоторые из предложений:

— Предоставить потенциально заражённым гражданам возможность быстро и бесплатно пройти тест в изолированном отсеке в поликлинике, в офисе компании, занимающейся медицинскими анализами, или на дому.

— Разрешить клиникам и медцентрам использовать качественные иностранные тесты без прохождения сертификации.

— Ввести карантин в первую очередь для людей, находящихся в группе риска, а для всех остальных — ввести разумные ограничительные меры.

— Запретить проведение любых массовых мероприятий.

— Отложить голосование по изменениям в Конституцию до исчезновения эпидемиологической угрозы.

— Закрыть детские сады, школы и вузы, обеспечить удаленное обучение.

— Закрыть театры, кинотеатры, музеи, библиотеки.

— Ввести разумные ограничения работы заведений общепита, в частности соблюдение минимальной дистанции между посетителями.

— Перевести сотрудников компаний на удаленную работу (в случае невозможности — усилить санитарные меры).

— Принять особые меры в отношении сотрудников сервисных компаний (общественный транспорт, такси, почта, курьерские и дворовые службы и т.п).

— Обеспечить полный карантин для инфицированных и контактировавших с ними, в т.ч. организовав доставку еды и медикаментов, выноса мусора и принятия прочих необходимых мер со стороны социальных служб.

— Освободить проживающих на территории карантина от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке на три месяца с возможностью продлить срок до восстановления стабильной экономической ситуации. Подобные меры приняты во Франции. В условиях карантина большинство россиян не смогут вовремя платить по счетам.

— Предоставить налоговые каникулы малому бизнесу и ИП сроком на 3 месяца (аналогичная мера уже принята в США), освободить НКО от налогов.

— Обеспечить беспроцентные займы малому бизнесу. После окончания эпидемии именно они восстановят экономику. Наш долг — поддержать их в трудный момент. Правительство может обеспечить выполнение таких решений, т.к. банки и система ЖКХ в значительной степени принадлежат государству.

— Поддержать общественные и волонтёрские усилия по осуществлению гражданской взаимопомощи.

Подписавшие петицию также обращаются ко всем гражданам РФ:

Мы просим вас проявить сознательность и заботу о ближних. Коронавирус очень быстро распространяется, носителем может стать каждый. Вирус смертельно опасен для пожилых людей и людей с тяжелыми заболеваниями. Пожалуйста, по возможности оставайтесь дома и перенесите все возможные социальные контакты в онлайн. Участвуйте в инициативах гражданской взаимопомощи (COVIDарность и др.). Только все вместе мы можем справиться с этой проблемой быстро. Россия — это мы.

Тем временем, в России объявили о создании «Альянса по борьбе с коронавирусом», который займется тестированием населения на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Яндекса» и Mail.ru Group.

Основной задачей альянса является обеспечение оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий, — говорится в сообщении. — В проекте также примут участие ведущие российские клиники и сети лабораторий. Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов будет запущен в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП.

По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 199 случаев заражения. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме. 9 человек выздоровело, одна пациентка скончалась.