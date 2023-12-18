Певица из Севастополя Юлия Милованова одержала победу в шоу на ТНТ «Ярче звёзд»

На телеканале ТНТ, 16 декабря, вышел новый выпуск шоу «Ярче звёзд». В нем жительница Севастополя одержала победу в образе известной поп-исполнительницы.

В каждом выпуске «Ярче звёзд» между собой соревнуются 4 команды. В каждой из них – по 3 участника. Совместными усилиями им предстоит показать разные образы одного и того же исполнителя, продемонстрировав все грани таланта: как собственного, так и их кумира. Тот, кто справится с этой задачей лучше остальных, получит денежный приз, а также возможность участия в суперфинале.

Певице Юлии Миловановой 31 год, она родилась в Москве и три года назад переехала жить в Севастополь. Она вдохновляется западной поп-культурой и перепевает известные хиты.

Юлия Милованова, участница шоу «Ярче звёзд», поделилась своими впечатлениями о съемках: Я до сих пор нахожусь под впечатлением от съемочного процесса! Мне понравилось работать в команде профессионалов, начиная от педагогов вокала и хореографии и заканчивая стилистами, визажистами и многими другими! Я почувствовала себя настоящей звездой с такой большой поддержкой!.

Юлия рассказала о своем перевоплощении: Я с детства была фанаткой Рианны, знаю наизусть все ее песни. Даже в колледже выступала на конкурсе талантов с ее песней «Please don’t stop the music». Дома я могла часами «перевоплощаться» в нее. Я старалась перенять движения Рианны и ее манеру исполнения. Я устраивала фотосессии в ее стиле и даже как-то участвовала в конкурсе в социальных сетях. В целом, мне очень импонирует дерзость и харизма этой исполнительницы. Поэтому я, не раздумывая, выбрала именно ее образ.

Юлия о переживаниях во время выступления: Перед выступлением я, конечно, волновалась, потому что перед этим была длительная и энергоемкая подготовка, и психологически было непросто сдерживать накал эмоций, но, оказавшись на сцене, я вошла во вкус и по-настоящему получала удовольствие от процесса.

Юлия Милованова о жюри и своей победе: Было интересно наблюдать за реакцией жюри и ведущего, так как нам троим действительно подготовили очень похожие на певицу образы. Было сложно нас отличить от «оригинала». Мне было очень приятно услышать от жюри комплименты в свой адрес. Даже не верится, что я победила! Невероятный опыт!

Вы пели изумительно. Вокальное мастерство на 10 баллов. Вы очень четко интонируете. Очень похоже на Рианну!, — отметил Алексей Чумаков.

В судейский состав вошли настоящие мастера перевоплощений. Звёзды, которые владеют своим голосом и умеют создавать гениальные образы на сцене: Марина Кравец, Дарья Блохина, Иван Абрамов и Алексей Чумаков. Ведущий проекта – Гарик Мартиросян.