Певица из Севастополя Юлия Милованова примет участие в шоу перевоплощений «Ярче Звёзд» на ТНТ

16 декабря в шоу «Ярче звёзд» новые участники попробуют себя в мастерстве перевоплощения. Каждый из них сможет почувствовать себя настоящей звездой и превратиться в своего сценического кумира. В борьбе принимают участие 4 команды, в каждой из них- по 3 участника. Победителя ждет приз – 500 тысяч рублей и участие в суперфинале!

В новом одиннадцатом выпуске примет участие вокалистка Юлия Милованова. Несколько лет назад она переехала из Москвы в Севастополь и живет там. С детства девушка любила практиковать на гитаре песни западных исполнителей и копировать их манеры. Ее каверы на популярном видеохостинге набрали более 30 тысяч просмотров.

Юлия Милованова рассказала про свои любимые места в Севастополе:

Мне очень нравится район Фиолент, который располагается высоко на скале. Его подножье омывает бескрайнее море. В первый раз от увиденного я забыла, как дышать. Ещё я очень люблю Парк Победы, живу недалеко от него. Мне нравится там прогуливаться с наушниками в ушах, слушая любимые песни, подкасты и книги. Я несколько раз выступала на этой набережной с видом на море и на потрясающие закаты». Шоу «Ярче звезд» на ТНТ — отличная возможность проявить себя и перевоплотиться в новый для себя образ другой звезды, это очень классный опыт. Никогда не думала, что когда-нибудь буду примерять чужие роли. Это было весело, посмотрите выпуск с моим участием и сами убедитесь в этом!

Выигрыш девушка планирует разделить. Одну часть денег Юлия хочет потратить на запись своих новых песен, а другую на благотворительность.

В шоу «Ярче звёзд» среди судей настоящие профессионалы в своих областях: мастера перевоплощений, люди, которые владеют своим голосом и умеют создавать образы на сцене. Среди них Иван Абрамов, Марина Кравец, Алексей Чумаков и Татьяна Шитова. Ведущий проекта — Гарик Мартиросян.

Смотрите музыкальное шоу перевоплощение «Ярче звёзд» — в эту субботу в 21:00 на ТНТ!