ПФР: единовременная выплата — случаи возврата денежных средств

В Крыму в первый день июня 2020 года начались перечисления выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Вместе с тем, говорят специалисты Пенсионного фонда РФ, выявлены случаи возврата денежных средств из кредитных учреждений, а также отказов семьям в выплате.

Основные причины, по которым осуществляется возврат средств из кредитных организаций, – недостоверные сведения реквизитов банка:

Неверно указан расчетный счет (он должен начинаться на 408 и состоять из 20 знаков).

Счет принадлежит не заявителю (например: подает заявление на выплату мама, а счет указывает другого лица).

Банковский счет закрыт

Указан счет детской или виртуальной карты для оплаты интернет покупок.

Отказные решения выносятся в случаях, если:

Отсутствует право на выплату – заявитель не является гражданином РФ либо живет за рубежом, лишен родительских прав, в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату.

Подано повторное заявление – родитель подал еще одно заявление о выплате на того же ребенка.

Право на получение выплаты уже реализовано – средства выплачены семье по ранее поданному заявлению.

В этих случаях, подчёркивают специалисты, решение является окончательным и повторное заявление подавать нельзя!

Если же заявитель при подаче неверно указал имя родителя или ребенка, даты рождения, номер и дату актовой записи, при наличии ПРАВА на единовременную выплату на детей, он может обратиться с повторным заявлением до 1 октября текущего года. Прием заявлений осуществляется в электронном виде через портал Государственных услуг. Подать лично заявление можно по предварительной записи на прием в клиентских службах ПФР и МФЦ, — дают рекомендации в пресс-службе ведомства.