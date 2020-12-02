ПФР в Севастополе: 14 декабря — Всероссийский день приём граждан

14 декабря Отделения Пенсионного фонда по всей стране примут участие во Всероссийском дне приема граждан, который ежегодно проводится государственными и региональными органами власти.

ВНИМАНИЕ! Личный прием граждан в Отделении ПФР по г. Севастополю будет проведен 14 декабря с 12:00 до 20:00 по адресу ул. Н.Музыки, д.60А строго по предварительной записи в связи с осложненной эпидемиологической ситуацией.

Запись на прием осуществляется до 7 декабря текущего года по телефону +7(8692) 22-13-31.

Важно! Допуск в помещение Отделения ПФР будет ограничен для граждан:

с повышенной температурой тела или другими внешними признаками острой респираторной инфекции (кашель, чиханье, насморк);

для граждан предварительно не записавшихся на прием;

пришедших заранее или же с опозданием;

находящихся на карантине и обязанных соблюдать режим самоизоляции.

Напоминаем, в помещении необходимо быть в медицинской маске (средство индивидуальной защиты органов дыхания) и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, в соответствии с указом* Президента о мерах по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения продолжительность приема одного человека ограничена до 15–20 минут, поэтому заявителям рекомендуется заранее подготовить текст своего обращения.

*Указ Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»