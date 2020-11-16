ПФР в Севастополе: актуально о материнском капитале на улучшение жилищных условий

В ПФР в Севастополе отмечают: улучшение жилищных условий — одно из самых популярных направлений использования средств материнского семейного капитала (МСК).

В городе с начала действия программы (с 2015 года) на эти цели было направлено более 2 млрд рублей. При этом специалисты ПФР ежедневно отвечают на различные вопросы по данному направлению.

Ответы на актуальные вопросы:

Нужно ли предоставлять нотариальное обязательство о выделении долей при улучшении жилищных условий с использованием материнского о капитала?

Нотариальное обязательство не нужно, но жилье, купленное/построенное с использованием МСК, оформляется в общую собственность родителей и детей (п. 4, ст. 10 Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»).

Можно ли получить средства материнского капитала, если семья уже построила дом?

Да, можно получить компенсацию за уже построенное жилье на всю сумму (или часть суммы) материнского капитала. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд России с документами (копиями документов) или сведениями из документов: о праве собственности на земельный участок, на жилой дом и подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта ИЖС (монтаж фундамента, возведение стен и кровли).

За компенсацией могут обращаться не только новоселы, но и все те, кто построил и оформил дом после 1 января 2007 года.

Можно ли использовать материнский (семейный) капитал для строительства дачи?

У семей есть право использовать материнский капитал для покупки, строительства и реконструкции дома на садовом участке. Необходимым условием при этом, как и раньше, является пригодность дома для постоянного проживания, т.е. дом должен иметь статус объекта индивидуального жилищного строительства.