ПФР в Севастополе: актуальные вопросы о материнском семейном капитале

Материнский семейный капитал (МСК) — это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 1 января 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). Для получения сертификата мать и ребенок, с рождением которого возникает право на получение сертификата, обязательно должны быть гражданами Российской Федерации.

Ответы на актуальные вопросы о материнском семейном капитале даёт заместитель начальника отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Севастополю Александра Мартынцева.

Кто имеет право на его получение?

Право на его получение МСК имеют:

женщина, имеющая российское гражданство и родившая или усыновившая второго (третьего или последующих детей) начиная с 1 января 2007 года;

мужчина, если он является единственным усыновителем второго, третьего или последующего ребенка, и решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года;

отец, независимо от наличия у него гражданства РФ в том случае, когда у матери прекращается право на получение материнского капитала;

несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях), а также совершеннолетний ребенок, обучающийся очно в организации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг. До окончания обучения, но не дольше, чем до достижения им 23-летнего возраста, если у родителей или единственного родителя (усыновителей или единственного усыновителя) прекратилось право на дополнительные меры государственной поддержки.

Каков срок действия программы МСК?

Срок действия программы материнского капитала на данный момент (до внесения изменений в законодательство в соответствии с посланиями Президента РФ Федеральному собранию) — по 2021 год включительно.

Это означает, что в семьях, в которых родился или усыновлен второй либо последующий ребенок в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2021 года включительно, есть право на получение сертификата МСК. Получить сертификат можно в любое время. Срок распоряжения деньгами — не ограничен.

Какой размер материнского капитала на сегодня?

Размер материнского капитала по состоянию на 1 января 2020 года составляет 466 тысяч 617 рублей. По сравнению с прошлым годом его сумма выросла на 13,6 тыс. рублей, или 3%.

Если капитал потрачен не весь, и какая-то часть осталась, она тоже проиндексировалась?

Индексация коснулась всех семей, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и частичном размере.

Нужно ли для этого обращаться в ПФР или менять сертификат?

Нет. Обращаться за проведением индексации, а также за сменой сертификата не нужно.

Сколько семей уже стали владельцами сертификата?

С момента действия программы материнского капитала в Севастополе, а именно с 1 января 2015 года, владельцами сертификата на материнский семейный капитал стали 21 739 севастопольских семей.

На какие нужды можно потратить МСК?

Семьи могут использовать материнский капитал на следующие цели:

улучшение жилищных условий (покупку, строительство жилья, компенсацию расходов на построенное жилье, реконструкцию);

обучение детей (оплата услуг детского сада, школы, вуза и пр.);

социальную адаптацию детей-инвалидов (приобретение специализированных товаров и услуг);

увеличение пенсии мамы (перечисление средств материнского капитала на формирование пенсионных накоплений);

получение ежемесячной выплаты (для семей с невысокими доходами, в которых второй ребенок появился, начиная с 1 января 2018 года). Размер выплаты в Севастополе на 2020 год увеличен и составляет 12 094 руб.

Какое самое популярное направление в использовании капитала? И сколько на него направлено средств?

Чаще всего средства материнского капитала севастопольские семьи направляют на улучшение жилищных условий — т. е. на приобретение, строительство жилья, компенсацию расходов на построенное жилье, реконструкцию. На эти цели уже потрачено более 1,8 млрд. рублей.

На что бы Вы хотели обратить внимание владельцев материнского капитала?

Обращаю внимание тех родителей, кто подавал заявление на установление ежемесячной выплаты из средств МСК до достижения ребенка полутора лет. В связи с продлением срока выплаты (внесением изменений в 418-ФЗ) вы можете подать в ПФР заявление для назначения ежемесячной выплаты до достижения ребенком двух лет или трех лет.

По материалам пресс-службы Отделения ПФР в Севастополе