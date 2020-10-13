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ПФР в Севастополе: бесплатная парковка для инвалидов действуют на территории всей страны
фото: zrkuban.r

ПФР в Севастополе: бесплатная парковка для инвалидов действуют на территории всей страны

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:05 13.10.2020

В ПФР в Севастополе отмечают: оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, можно онлайн. Соответствующие изменения в федеральный закон “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” вступили в силу с 1 июля 2020 года.

Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/), указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Оператором реестра является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ  (https://sfri.ru/) или непосредственно в МФЦ, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

Важно! Заявления в клиентских службах Пенсионного фонда не принимаются. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление можно только на одно транспортное средство.

При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, — актуальными считаются сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно в любом регионе. Доступ к реестру получают органы власти всех субъектов, которые и определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах.

Внимание! Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года, — до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.

ПФР в Севастополе: бесплатная парковка для инвалидов действуют на территории всей страны

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