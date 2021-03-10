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Нужен дубликат СНИЛС? Можно получить в личном кабинете на сайте ПФР

ПФР в Севастополе будущим родителям о СНИЛСе на ребенка

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:13 10.03.2021

В ПФР в Севастополе напоминают: с 15 июля прошлого года СНИЛС новорождённым детям присваивается автоматически (в проактивном режиме). После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребёнка, поступивших из ЗАГС, в личный кабинет родителя на портале госуслуг направляется уведомление с номером лицевого счёта ребёнка.

Данный сервис доступен только тем родителям, кто зарегистрирован на портале госуслуг — www.gosuslugi.ru. Для того, чтобы уведомление о присвоенном ребенку СНИЛС пришло  на электронную почту или смс-сообщением, в личном кабинете родителя необходимо выбрать соответствующие настройки. Внимание! Семьи, которые усыновили детей, должны лично подать в ПФР заявление на оформление СНИЛС ребенку, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.

 

ПФР в Севастополе будущим родителям о СНИЛСе на ребенка

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