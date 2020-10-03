ПФР в Севастополе: что делать в случае утери СНИЛСа?

Сотрудники ПФР в Севастополе отмечают: восстановить утерянное свидетельство обязательного пенсионного страхования просто. Для этого нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг. В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России (es.pfrf.ru) работает опция подачи заявления на получение дубликата страхового свидетельства. Для этого достаточно выполнить два простых шага:

зайти в «Личный кабинет» на сайте ПФР;

в разделе «Индивидуальный лицевой счет» выбрать услугу «Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства».

После подачи заявления, застрахованное лицо получает уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета в формате PDF. Если гражданин не подтвердил учетную запись на портале госуслуг, то для получения документа в бумажном виде ему нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ, при себе иметь паспорт, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. Он является уникальным и принадлежит только одному человеку.

На лицевой счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также страховой стаж в течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при назначении или перерасчете пенсии.

Также СНИЛС необходим для получения государственных услуг, получения различных льгот. Кроме того, СНИЛС используется Пенсионным фондом для оперативного взаимодействия с другими ведомствами.