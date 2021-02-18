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С 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров
Фото: duma.gov.ru

ПФР в Севастополе: что такое «сохранённый» размер пенсии?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:19 18.02.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: понятие «сохраненный размер пенсии» появилось в 2014 году, когда согласно указу Президента Российской Федерации* все пенсии крымчан и севастопольцев были увеличены в два раза и переведены в рубли по курсу 3.8.

Условно назовем эти пенсии – «сохраненными». В 2015 году все пенсии крымчан и севастопольцев пересчитаны в соответствии с российским законодательством. Условно назовем эти пенсии – «российскими». Индексируется только «российский» размер пенсии.  ВАЖНО! Если после перерасчета в 2015 году «российская» пенсия гражданина оказалась меньше его «сохраненной», ему продолжили выплачивать большую по размеру пенсию – т.е. «сохраненную». «Сохраненная» пенсия в постоянном размере выплачивается гражданину до тех пор, пока его «российская» пенсия (которую ежегодно индексируют) не достигнет либо не превысит «сохраненную». В тот момент, когда «российская пенсия» гражданина сравняется или превысит его «сохраненную», ему начнет выплачиваться «российская» пенсия, которая подлежит ежегодной индексации в общеустановленном порядке, — поясняют в пресс-службе ведомства.

*от 31 марта 2014 года № 192 «О мерах государственной поддержки граждан, являющихся получателями пенсий на территориях Республики Крым и г. Севастополя».

ПФР в Севастополе: что такое «сохранённый» размер пенсии?

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