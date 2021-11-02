ПФР в Севастополе: доплата к пенсии за детей-студентов

В ПФР в Севастополе отмечают: родители-пенсионеры, у которых есть несовершеннолетние дети или дети — студенты-очники, могут получать повышенную пенсию.

Доплата за каждого ребенка (но не более чем на трех детей) составляет треть от фиксированной выплаты, которая есть в составе каждой пенсии и ее размер в 2021 году составляет 2014,83 рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Родителям детей, не достигших возраста 18 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии в повышенном размере устанавливается независимо от факта обучения и нахождения на иждивении родителей, а родителям детей, которые продолжают обучение в учебном заведении на очном отделении, – на период учёбы, но не более чем до достижения 23-летнего возраста.

Чтобы продолжить получать повышенную фиксированную выплату после достижения ребенком возраста 18 лет, необходимо подтвердить факт его нахождения на иждивении родителя и факт очного обучения в образовательной организации. Родителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить следующие документы:

подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении ребенка);

подтверждающие факт нахождения на иждивении (справки о совместном проживании с родителем, сведения о доходах ребенка и родителей, документы, подтверждающие, что помощь родителя является основным или преимущественным источником средств к существованию (например, договор об оплате родителем обучения и прочие);

справка образовательной организации, содержащая сведения о дате начала и продолжительности обучения, форме обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа о зачислении.

Вместе с тем, в случае, если родитель — пенсионер работает и имеет ребенка, достигшего возраста 18 лет, который, в свою очередь, обучается на очном отделении и не работает, а также не получает пенсию и иные меры социальной поддержки, повышенная фиксированная выплата может быть установлена на основании этих сведений.

Перерасчет пенсии производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением со всеми необходимыми документами в органы ПФР по месту получения пенсии, но не ранее, чем с даты начала обучения.

Обращаем внимание, что в случае временного трудоустройства студента, необходимо сообщить об этом в Пенсионный фонд. В данный период получение повышенной фиксированной выплаты родителем не положено. Для её восстановления потребуется вновь подать заявление на перерасчет пенсии и подтвердить факт нахождения ребенка на иждивении.

В случае, когда достигший возраста 18 лет ребенок учится и одновременно работает и (или) получает пенсию, иные меры социальной поддержки, нахождение его на иждивении родителя может быть установлено в судебном порядке.