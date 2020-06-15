ПФР в Севастополе: досрочный выход медиков на пенсию

В третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. Сотрудники Отделения ПФР в Севастополе напоминают, что согласно законодательству, в числе прочих льготных категорий, медицинские работники имеют право выйти на пенсию ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Вместе с тем, с 1 января прошлого года для них были изменены сроки выхода на пенсию. Закон предусматривает поэтапное увеличение срока выхода на пенсию в течение 5 лет в зависимости от года приобретения требуемой выслуги. Требования к стажу остались прежними, т.е. не менее 25 лет работы в сельской местности и в поселках городского типа или не менее 30 лет в городах, поселках городского типа и сельской местности либо только в городах. Для медиков, которые приобретут необходимый стаж в I полугодии 2020 года и будут иметь индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 21, досрочную страховую пенсию назначат во II полугодии 2021 года. Тем, кто приобретет спецстаж во II полугодии 2020 года и будет иметь ИПК не менее 23,4, право на досрочную страховую пенсию возникнет в I полугодии 2022 года, — отмечают в пресс-службе ведомства.

ВАЖНО! Право на досрочное пенсионное обеспечение предоставляется лишь тем медработникам, которые работают в учреждениях здравоохранения и занимают должности, предусмотренные Списками* должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения.

Также законодательством определена единственная организационно-правовая форма — «учреждение».

Периоды работы в учреждениях здравоохранения включаются в льготный стаж в календарном и и льготном порядке исчисления при наличии «смешанного» стажа (работа в селе и в городах), а также периодов работы оперирующими врачами-специалистами, операционными медицинскими сестрами, врачами-анестезиологами-реаниматологами и др. категориями согласно Перечню* структурных подразделений учреждений здравоохранения и должностей врачей и среднего медицинского персонала, работа в которых в течение года засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочную трудовую пенсию по старости, как год и шесть месяцев.

* Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. N 781 «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).