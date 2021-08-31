ПФР в Севастополе: досрочный выход на пенсию учителям

В ПФР в Севастополе отмечают: в преддверии праздника напомним учителям, что у них есть право досрочного выхода на пенсию на основании Списка должностей и учреждений и Правил исчисления периодов работы, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781.

Ни для кого не секрет, что работа с детьми является очень сложной и в физическом и в психологическом плане. Многие педагоги отдают своим ученикам все свои силы и внимание. Это отражается на здоровье, поэтому не все педагоги способны работать в условиях повышения пенсионного возраста. Именно поэтому для них предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Так, учителя могут рассчитывать на досрочную пенсию при соблюдении нескольких условий, прописанных в вышеуказанном нормативном документе. От них требуется:

Наличие 25 лет стажа в учреждениях детского образования и минимального в году выхода на пенсию индивидуального пенсионного коэффициента ( в 2021 — 21, в 2022 — 23,4, в 2024 — 28,2, а с 2025 — 30).

Соответствие должности и места работы утвержденным спискам (подробнее см. Постановление №781 от 29.10.02г. за периоды работы с 2001г., Постановление Правительства РФ №1067 от 22.09.99г. за периоды работы с 1999 по 2001 гг., Постановление Совмина РСФСР №463 от 06.09.92г. за периоды работы с 1992-1999гг., Постановление Совмина СССР № 1397 от 17.12.59г. за периоды работы до 1992г.).

Обращаем внимание! С 01 сентября 2000 года педагогический работник для получения пенсии по выслуге лет должен вырабатывать норму рабочего времени соответствующую одной полной заработной ставке.

Несмотря на то, что у педагогических работников сохраняется право выхода на досрочную пенсию, нужно учитывать, что исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, согласно Закону № 350-ФЗ от 03.10.2018, для данных граждан право выхода на досрочную пенсию повышается на 5 лет, с учетом переходного периода. То есть, дата выхода на пенсию будет исчисляться от даты выработки специального стажа с учетом увеличения общеустановленного пенсионного возраста.

Таким образом, если у учителя в первом полугодии 2020 года будут выработаны необходимый для выхода на пенсию стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент (который составляет не менее 21), то право на пенсию будет определено со второго полугодия 2021 года. А, если необходимый стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент 23,4 будут выработаны во втором полугодии 2020 года, то право на пенсию будет определено с первого полугодия 2022.

Время отсрочки выхода на пенсию будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 5 лет:

При выработке спецстажа и наличии индивидуального пенсионного коэффициента 28,2 в 2021 году право на пенсию будет определено в 2024.

При выработке спецстажа и наличии индивидуального пенсионного коэффициента 30 в 2022 году право на пенсию будет определено в 2026.

При выработке спецстажа и наличии индивидуального пенсионного коэффициента 30 в 2023 году право на пенсию будет определено в 2028.