ПФР в Севастополе: единовременная выплата пенсионерам

В ПФР в Севастополе отмечают:

2 сентября часть пенсионеров уже получила единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, но вопросы по выплате еще остались, — говорят в пресс-службе ведомства.

Самые распространенные вопросы, касающиеся единовременных выплат пенсионерам:

Пенсионерам по инвалидности и потере кормильца тоже полагаются 10 тыс. рублей?

Да, право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии. Главное, чтобы по состоянию на 31 августа 2021 года человек был пенсионером и получал любую из страховых пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению. По состоянию на 02.09.2021 направлены выплаты для 119 537 пенсионеров.

Как получить выплату: необходимо подавать заявление в Пенсионный фонд?

Выплата предоставляется в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд России автоматически назначает выплату по имеющимся данным. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия, – через выбранную пенсионером организацию (банк или почту).

Положена ли выплата, если пенсионер работает?

Деньги получают все пенсионеры независимо от того, работают они или нет.

Могут ли списать единовременную выплату за долги?

Согласно Указу о выплате, 10 тыс. рублей не могут быть удержаны по исполнительному производству. Отделения Пенсионного фонда России автоматически маркируют выплату как не подлежащую для удержания. Если средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину удержания выплаты.

Учитывается ли выплата пенсионерам в доходах семьи при определении права на другие меры поддержки государства?

Единовременная выплата 10 тыс. рублей не учитывается в доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки. Например, при определении права на ежемесячное пособие по беременности, пособия родителям детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет.

Выплата зачисляется только на карты «Мир»?

Выплата осуществляется только на карты платежной системы «Мир», поскольку доставка единовременной денежной выплаты осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки пенсии, которую получает пенсионер. Вместе с тем, выплата может быть также зачислена на бескарточный счет в банке.