ПФР в Севастополе: единовременная выплата пенсионерам

В ПФР в Севастополе отмечают:
2 сентября часть пенсионеров уже получила единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, но вопросы по выплате еще остались, — говорят в пресс-службе ведомства.
Самые распространенные вопросы, касающиеся единовременных выплат пенсионерам:
Пенсионерам по инвалидности и потере кормильца тоже полагаются 10 тыс. рублей?
- Да, право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии. Главное, чтобы по состоянию на 31 августа 2021 года человек был пенсионером и получал любую из страховых пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению. По состоянию на 02.09.2021 направлены выплаты для 119 537 пенсионеров.
Как получить выплату: необходимо подавать заявление в Пенсионный фонд?
- Выплата предоставляется в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд России автоматически назначает выплату по имеющимся данным. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия, – через выбранную пенсионером организацию (банк или почту).
Положена ли выплата, если пенсионер работает?
- Деньги получают все пенсионеры независимо от того, работают они или нет.
Могут ли списать единовременную выплату за долги?
- Согласно Указу о выплате, 10 тыс. рублей не могут быть удержаны по исполнительному производству. Отделения Пенсионного фонда России автоматически маркируют выплату как не подлежащую для удержания. Если средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину удержания выплаты.
Учитывается ли выплата пенсионерам в доходах семьи при определении права на другие меры поддержки государства?
- Единовременная выплата 10 тыс. рублей не учитывается в доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки. Например, при определении права на ежемесячное пособие по беременности, пособия родителям детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет.
Выплата зачисляется только на карты «Мир»?
- Выплата осуществляется только на карты платежной системы «Мир», поскольку доставка единовременной денежной выплаты осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки пенсии, которую получает пенсионер. Вместе с тем, выплата может быть также зачислена на бескарточный счет в банке.
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