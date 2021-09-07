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Страхователям о порядке представления отчетности в ПФР и уплате страховых взносов

ПФР в Севастополе: единовременная выплата пенсионерам

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:39 07.09.2021

В ПФР в Севастополе отмечают:

2 сентября часть пенсионеров уже получила единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, но вопросы по выплате еще остались, — говорят в пресс-службе ведомства.

Самые распространенные вопросы, касающиеся единовременных выплат пенсионерам:

Пенсионерам по инвалидности и потере кормильца тоже полагаются 10 тыс. рублей?

  • Да, право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии. Главное, чтобы по состоянию на 31 августа 2021 года человек был пенсионером и получал любую из страховых пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению. По состоянию на 02.09.2021 направлены выплаты для 119 537 пенсионеров.

Как получить выплату: необходимо подавать заявление в Пенсионный фонд?

  • Выплата предоставляется в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд России автоматически назначает выплату по имеющимся данным. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия, – через выбранную пенсионером организацию (банк или почту).

Положена ли выплата, если пенсионер работает?

  • Деньги получают все пенсионеры независимо от того, работают они или нет.

Могут ли списать единовременную выплату за долги?

  • Согласно Указу о выплате, 10 тыс. рублей не могут быть удержаны по исполнительному производству. Отделения Пенсионного фонда России автоматически маркируют выплату как не подлежащую для удержания. Если средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину удержания выплаты.

Учитывается ли выплата пенсионерам в доходах семьи при определении права на другие меры поддержки государства?

  • Единовременная выплата 10 тыс. рублей не учитывается в доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки. Например, при определении права на ежемесячное пособие по беременности, пособия родителям детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет.

Выплата зачисляется только на карты «Мир»?

  • Выплата осуществляется только на карты платежной системы «Мир», поскольку доставка единовременной денежной выплаты осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки пенсии, которую получает пенсионер. Вместе с тем, выплата может быть также зачислена на бескарточный счет в банке.

ПФР в Севастополе: единовременная выплата пенсионерам

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