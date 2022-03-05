ПФР в Севастополе: единый регламент предоставления мер соцзащиты

Пособия, переданные Пенсионному фонду России из органов соцзащиты населения, теперь предоставляются по единому регламенту во всех субъектах РФ и практически всем выплачиваются за один день. До 2022 года правила осуществления выплат могли отличаться в зависимости от региона. Сейчас Пенсионный фонд реализует меры поддержки на территории всей страны по единому порядку и по принципам социального казначейства.

В соответствии с ними, для переданных пособий теперь установлен единый день выплаты. Это 3-е число каждого месяца – дата, когда средства переводятся абсолютному большинству получателей (88%). Среди них в первую очередь те, кто выбрал для зачисления пособий счет в банке. Те, кому выплаты доставляют почтовые отделения, получают выплаты с 3-го по 25-е число в соответствии с графиком работы почты.

Начиная с марта зачисление средств осуществляется по графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце. Так, 3 марта, банки перевели всем получателям пособия за февраль.

В целом после перехода функций по выплатам в ПФР их оформление постепенно упрощается. Например, благодаря тому, что право на меры поддержки Пенсионный фонд в основном подтверждает по собственным данным и сведениям, которые запрашиваются в других ведомствах. Это снимает с граждан обязанность по сбору документов.

Помимо сокращения числа документов, сократились и сроки назначения выплат. Если раньше оформление могло занимать до месяца, теперь это стало быстрее. Большинство заявлений на выплаты отделения ПФР рассматривают от 5 до 10 рабочих дней.

Напомним, что переданные из соцзащиты меры поддержки предназначены для разных социальных групп. Например, для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других.

В феврале Пенсионный фонд профинансировал выплаты по переданным из соцзащиты мерам для 1,85 млн получателей на общую сумму 7,9 млрд рублей. С начала года территориальные отделения фонда приняли к рассмотрению 370 тыс. обращений за выплатами, 89% из которых уже одобрены.

Источник: пресс-служба Отделения ПФР в Севастополе

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