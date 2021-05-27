ПФР в Севастополе: ежемесячные выплаты из МСК в июне

В ПФР в Севастополе отмечают: если семья решила подать заявление о ежемесячной выплате из средств материнского (семейного) капитала в июне 2021 года, то в заявлении нужно указать сведения о доходах семьи за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года. Если планируется продлевать выплату после исполнения ребенку одного года или двух, заявление подается не ранее даты рождения ребенка. Напомним, право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала (МСК) имеют семьи, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, если:

второй ребенок и мама – граждане РФ;

второй ребенок появился в семье с 1 января 2018 года;

размер дохода на одного члена семьи не превышает 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ на II квартал прошлого года. В Севастополе эта сумма на члена семьи составляет 24 328 руб.

Подать заявление о назначении выплаты можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru) либо через портал госуслуг (gosuslugi.ru), а также лично посетив клиентскую службу ПФР или МФЦ. В заявлении необходимо указать сведения о доходах всех членов семьи, включая детей.

С 2021 года справки (сведения о доходах семьи) Пенсионный фонд собирает самостоятельно. Непосредственно предоставлять сами сведения о доходах необходимо, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

В любом случае, при подаче заявления, необходимо правильно указать доходы семьи. Например, справки 2-НДФЛ можно посмотреть в Личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login, сведения о назначенных мерах соцподдержки и суммы выплат — в Личном кабинете на портале ЕГИССО http://egisso.ru/old/elk.