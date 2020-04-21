ПФР в Севастополе: ежемесячные выплаты из средств материнского капитала продлеваются

По поручению Президента России Пенсионный фонд продлевает ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала (МСК) семьям с невысоким доходом, в которых второй ребёнок рождён или усыновлён начиная с 1 января 2018 года.

Напоминаем, выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет и осуществляется по ежегодным заявлениям родителей. То есть, когда ребёнку исполняется год, родители подают новое заявление и необходимые документы (сведения о доходах) – до достижения ребёнком двух лет, а затем – до достижения трёх лет. Но в условиях пандемии коронавирусной инфекции выплаты автоматически продлеваются на 6 месяцев без предоставления каких-либо справок тем семьям, в которых второму ребёнку с 1 апреля 2020 года исполнится один год или два года. То есть, автоматическое продление выплат из материнского капитала для семей с низкими доходами будет действовать до 1 октября 2020 года, — отмечают в пресс-службе Отделения ПФР в Севастополе.

Для того, чтобы продлить выплату, сотрудники ПФР должны получить согласие лица, которому была установлена данная выплата из средств МСК. С этой целью специалисты ПФР свяжутся с владельцем сертификата по телефону, и выяснят его желание продлевать ежемесячную выплату или нет. В случае получения согласия Пенсионный фонд продолжит осуществлять ежемесячную выплату из средств МСК.