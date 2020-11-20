ПФР в Севастополе: федеральная соцдоплата к пенсии придет на смену региональной

В ПФР в Севастополе отмечают: с января 202й года на смену региональной социальной доплате вводится федеральная социальная доплата к пенсии (ФСД). В Севастополе устанавливать и выплачивать ФСД будут территориальные органы Пенсионного фонда РФ.

Напомним, в соответствии с законодательством все неработающие пенсионеры, у которых ежемесячная общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, имеют право на установление ежемесячной федеральной социальной доплаты к пенсии до величины данного прожиточного минимума, — говорят специалисты.

При установлении социальной доплаты к пенсии учитывается весь совокупный доход пенсионера:

пенсии (часть пенсии);

срочные пенсионные выплаты;

дополнительное материальное (социальное) обеспечение;

ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);

денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате телефона, коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте, а также денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг и пр.

Прожиточный минимум для неработающих севастопольских пенсионеров на 2021 год установлен в размере 9 862 руб.* И в связи с тем, что прожиточный минимум в Севастополе не достиг среднероссийского показателя (10 022 руб.), с 1 января 2021 года социальную доплату к пенсии будут назначать и выплачивать территориальные органы ПФР в г. Севастополе. Т.е. социальная доплата станет федеральной, а не региональной, которую устанавливали и выплачивали местные (региональные) органы социальной защиты населения в 2020 году, — отмечают специалисты ПФР в Севастополе.

ВНИМАНИЕ! Федеральная социальная доплата с января 2021 года будет установлена севастопольцам в беззаявительном порядке — при наличии права.

*Закон города Севастополя от 17.11.2020г. №609-СЗ «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на 2021 год»