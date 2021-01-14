ПФР в Севастополе: федеральная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера (ФСД)

В ПФР в Севастополе напоминают: величина прожиточного минимума пенсионера в г. Севастополе на 2021 год составляет 9 862 руб*.

С января 2021 года на смену региональной социальной доплате пришла федеральная социальная доплата к пенсии (ФСД). В Севастополе устанавливают и выплачивают ФСД территориальные органы Пенсионного фонда РФ. Неработающим пенсионерам, у которых общий ежемесячный совокупный доход — ниже прожиточного минимума, устанавливается федеральная социальная доплата (ФСД), — отмечают в пресс-службе ведомства.

При установлении социальной доплаты к пенсии учитывается весь совокупный доход пенсионера:

пенсии (часть пенсии);

срочные пенсионные выплаты;

дополнительное материальное (социальное) обеспечение;

ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);

денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате телефона, коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте, а также денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг и пр.

Тем неработающим пенсионерам, кому в 2020 году была назначена РСД, обращаться в ПФР нет необходимости. С 2021 года федеральная социальная доплата до прожиточного минимума будет назначаться автоматически.

Консультацию можно получить по телефонам горячей линии:

Отделение ПФР по г.Севастополю (ул. Н.Музыки, д. 60А): +7 (8692) 22-13-31;

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-13-56;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-22;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, д. 60А): +7 (8692) 22-13-55.

* Закон города Севастополя от 17.11.2020г. №609-СЗ «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на 2021 год»