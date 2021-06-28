ПФР в Севастополе: финансирование банков на выплату пенсий за июль

Отделение ПФР по г.Севастополю сообщает — финансирование кредитных учреждений (банков) на выплату пенсий и других социальных выплат за июль 2021 года будет осуществляться:
- в первом потоке месяца — 2 июля (в связи с тем, что 4 июля выпадает на воскресенье — выходной день);
- во втором потоке — 12 июля
- в третьем потоке — 23 июля.
Доставка пенсий отделениями почтовой связи в июле 2021 года будет произведена в соответствии с графиком, разработанным Севастопольским Почтамтом ФГУП «Почта Крыма». График будет размещен в ближайшее время на официальной странице Отделения на сайте ПФР после согласования —
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