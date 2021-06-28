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Фото: ptoday.ru

ПФР в Севастополе: финансирование банков на выплату пенсий за июль

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:51 28.06.2021

Отделение ПФР по г.Севастополю сообщает — финансирование кредитных учреждений (банков) на выплату пенсий и других социальных выплат за июль 2021 года будет осуществляться:

  • в первом потоке месяца — 2 июля (в связи с тем, что 4 июля выпадает на воскресенье — выходной день);
  • во втором потоке — 12 июля
  • в третьем потоке — 23 июля.

Доставка пенсий отделениями почтовой связи в июле 2021 года будет произведена в соответствии с графиком, разработанным Севастопольским Почтамтом ФГУП «Почта Крыма».  График будет размещен в ближайшее время на официальной странице Отделения на сайте ПФР  после согласования — https://pfr.gov.ru/branches/sevastopol/.

ПФР в Севастополе: финансирование банков на выплату пенсий за июль

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