ПФР в Севастополе: финансирование банков на выплату пенсий за июнь

Отделение ПФР в Севастополе сообщает о том, что финансирование кредитных учреждений (банков) на выплату пенсий и других социальных выплат за июнь 2021 года будет осуществляться:
- в первом потоке месяца — 4 июня,
- во втором потоке — 11 июня (в связи с тем, что 12 июня выпадает
на субботу — выходной день, праздник — День России),
- в третьем потоке — 23 июня.
Доставка пенсий отделениями почтовой связи в июне 2021 года будет произведена в соответствии с графиком, разработанным Севастопольским Почтамтом ФГУП «Почта Крыма».
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