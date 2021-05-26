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В следующем году прожиточный минимум пенсионера в Крыму превысит 9,5 тысяч рублей
Фото: ptoday.ru

ПФР в Севастополе: финансирование банков на выплату пенсий за июнь

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:42 26.05.2021

Отделение ПФР в Севастополе сообщает о том, что финансирование кредитных учреждений (банков) на выплату пенсий и других социальных выплат за июнь 2021 года будет осуществляться:

  • в первом потоке месяца — 4 июня,
  • во втором потоке — 11 июня (в связи с тем, что 12 июня выпадает
    на субботу — выходной день, праздник — День России),
  • в третьем потоке — 23 июня.

Доставка пенсий отделениями почтовой связи в июне 2021 года будет произведена в соответствии с графиком, разработанным Севастопольским Почтамтом ФГУП «Почта Крыма».

ПФР в Севастополе: финансирование банков на выплату пенсий за июнь

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