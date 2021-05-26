ПФР в Севастополе: финансирование банков на выплату пенсий за июнь

Отделение ПФР в Севастополе сообщает о том, что финансирование кредитных учреждений (банков) на выплату пенсий и других социальных выплат за июнь 2021 года будет осуществляться:

в первом потоке месяца — 4 июня,

во втором потоке — 11 июня (в связи с тем, что 12 июня выпадает

на субботу — выходной день, праздник — День России),

на субботу — выходной день, праздник — День России), в третьем потоке — 23 июня.

Доставка пенсий отделениями почтовой связи в июне 2021 года будет произведена в соответствии с графиком, разработанным Севастопольским Почтамтом ФГУП «Почта Крыма».