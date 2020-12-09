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Очередная реформа от Правительства РФ - отмена трудовых книжек

ПФР в Севастополе: форму электронной трудовой книжки необходимо выбрать до конца года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:28 09.12.2020

Пенсионный фонд России напоминает, что всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Переход на электронную трудовую книжку (ЭТК) является добровольным.

Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной, так как является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В настоящее время в электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года, — отмечают в пресс-службе Отделения ПФР в Севастополе.

Напомним, сейчас на рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона, который предусматривает для граждан возможность обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в электронную трудовую книжку всех сведений о стаже за периоды до 1 января 2020 года.

Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в оба документа — бумажный и электронный. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

В настоящее время заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 4,2 млн человек.

ПФР в Севастополе: форму электронной трудовой книжки необходимо выбрать до конца года

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