ПФР в Севастополе: формула страховой пенсии для будущих пенсионеров

В ПФР в Севастополе отмечают: пенсионные права по пенсионной формуле, действующей с 1 января 2015 года, в полном объеме будут формироваться у граждан, которые вступили в трудовую жизнь с 2015 года.

При введении новых правил все пенсионные права, сформированные до 2015 года, зафиксированы и гарантированно исполняются.

Страховая пенсия рассчитывается по пенсионной формуле A х B + C, где А — количество коэффициентов, В — стоимость пенсионного коэффициента, С — фиксированная выплата.

А — КОЛИЧЕСТВО КОЭФФИЦИЕНТОВ. Пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах. В 2020 году минимальное число коэффициентов, необходимое для назначения страховой пенсии – 18,6. В 2021 потребуется не менее 21 коэффициента.

С каждым годом требования будут увеличиваться, и для назначения пенсии в 2025 году и далее необходимо иметь не менее 30 коэффициентов. Чем больше коэффициентов гражданин сформирует за трудовую жизнь, тем выше будет его пенсия. Число коэффициентов зависит от страховых взносов, которые работодатель платит за сотрудника в ПФР, и длительности страхового стажа. Максимальное значение пенсионного коэффициента, которое можно заработать за один год в 2020 году – 9,57. Это значение растет и с 2021 года составит 10, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Минимальный страховой стаж для назначения страховой пенсии поэтапно увеличивается с 11 лет в 2020 году до 15 лет в 2024 году. Кроме того, в стаж засчитываются такие социально значимые периоды жизни человека, как срочная служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет. За эти так называемые «нестраховые» периоды присваиваются особые годовые коэффициенты, если в эти периоды гражданин не работал.

В — СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА. При выходе на пенсию все накопленные коэффициенты умножаются на его стоимость в году назначения пенсии. Эта стоимость ежегодно устанавливается и увеличивается государством на уровень не ниже инфляции в предшествующем году. Стоимость одного пенсионного коэффициента на 1 января 2020 года – 93,00 руб.

С — ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА. Размер фиксированной выплаты ежегодно увеличивается государством. Для разных видов страховой пенсии и разных категорий пенсионеров предусмотрен индивидуальный размер фиксированной выплаты. Размер фиксированной выплаты на 1 января 2020 года – 5 686,25 руб.

В I полугодии 2020 года право на страховую пенсию по старости при наличии необходимых индивидуальных пенсионных коэффициентов и страхового стажа имеют женщины, рожденные во II полугодии 1964 года, при достижении возраста 55,5 лет, а также мужчины, рожденные во II полугодии 1959 года, в возрасте 60,5 лет.