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ПФР в Севастополе: где можно узнать об остатке средств из материнского капитала

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:11 22.07.2021

Специалисты ПФР в Севастополе отмечают: в Личном кабинете на портале госуслуг gosuslugi.ru можно получить информацию о размере средств материнского капитала (его оставшейся части) с учётом прошедшей индексации.

Владелец сертификата на материнский (семейный) капитал через свой личный кабинет на портале госуслуг может запросить актуальную информацию о размере материнского капитала или его остатка. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на портале госуслуг, в разделе «Услуги» выбрать категорию «Органы власти», далее — выбрать «ПФР». В разделе «ПФР» выбрать «Сертификат на материнский капитал», в разделе «Электронные услуги» выбрать услугу «Выдача выписки из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» и нажать кнопку «получить услугу». После этого система автоматически направит в раздел «Выписка об остатке материнского капитала». Для подтверждения  получение услуги необходимо нажать «Получить выписку», — говорят в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что с 15 апреля 2020 года, оформление сертификата на материнский капитал проходит в проактивном режиме, то есть после поступления из органов ЗАГС в Пенсионный фонд сведений о рождении ребенка сертификат автоматически (без заявлений) оформляется на маму и направляется в ее личный кабинет на портале госуслуг.

ПФР в Севастополе: где можно узнать об остатке средств из материнского капитала

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