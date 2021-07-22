ПФР в Севастополе: где можно узнать об остатке средств из материнского капитала

Специалисты ПФР в Севастополе отмечают: в Личном кабинете на портале госуслуг gosuslugi.ru можно получить информацию о размере средств материнского капитала (его оставшейся части) с учётом прошедшей индексации.

Владелец сертификата на материнский (семейный) капитал через свой личный кабинет на портале госуслуг может запросить актуальную информацию о размере материнского капитала или его остатка. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на портале госуслуг, в разделе «Услуги» выбрать категорию «Органы власти», далее — выбрать «ПФР». В разделе «ПФР» выбрать «Сертификат на материнский капитал», в разделе «Электронные услуги» выбрать услугу «Выдача выписки из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» и нажать кнопку «получить услугу». После этого система автоматически направит в раздел «Выписка об остатке материнского капитала». Для подтверждения получение услуги необходимо нажать «Получить выписку», — говорят в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что с 15 апреля 2020 года, оформление сертификата на материнский капитал проходит в проактивном режиме, то есть после поступления из органов ЗАГС в Пенсионный фонд сведений о рождении ребенка сертификат автоматически (без заявлений) оформляется на маму и направляется в ее личный кабинет на портале госуслуг.