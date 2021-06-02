ПФР в Севастополе: госпрограммы помощи детям

В ПФР в Севастополе отмечают: Отделение Пенсионного фонда реализует несколько направлений государственной поддержки юных севастопольцев и семей с детьми.

С начала работы госпрограммы материнского (семейного) капитала, в Севастополе — с 1 января 2015 года — выдано свыше 27,8 тыс. сертификатов на материнский семейный капитал. Благодаря этому семьи улучшили свои жилищные условия на сумму около 2,7 млрд. рублей. На оплату обучения в высших и средних учебных заведениях, а также на содержание детей в детских садах, перечислено свыше 265 млн. рублей. Кроме того, севастопольские семьи воспользовались ежемесячной денежной выплатой из средств МСК на сумму более 261 млн. рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также поддержку от государства получают дети с ограниченными возможностями здоровья. В Севастополе 1640 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет получают социальную пенсию. Дополнительно к ней они имеют право на ежемесячную денежную выплату.

Выплаты положены также детям, потерявшим одного или обоих родителей. Им выплачивается пенсия по потере кормильца до 18 лет, а обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях — до 23 лет. Социальную пенсию по потере кормильца получают 1315 детей.

Еще один вид пенсии – детям, оба родителя которых неизвестны, получают 11 севастопольцев. По размеру она приравнена к социальной пенсии по случаю потери кормильца круглым сиротам, и в Севастополе на сегодня составляет 11 593,58 рублей в месяц.