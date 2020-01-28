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ПФР Севастополя призывает пенсионеров проверить счёт на банковских картах!

ПФР в Севастополе: график выездных приемов на первое полугодие 2020 года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:16 28.01.2020

Отделение ПФР в Севастополе информирует о графике выездных приемов граждан по вопросам пенсионного обеспечения:

В феврале 2020 года: 14 февраля 2020 года — г. Инкерман, ул. Шевкопляса, 37; 26 февраля 2020 года — с. Андреевка, ул Центральная, 22.

В марте 2020 года :

  • 11 марта 2020 года — п. Кача, ул. Нестерова, 5;
  • 20 марта 2020 года — с. Орлиное, ул. Тюкова, 42.

 В апреле 2020 года:

  • 17 апреля 2020 года — с. Терновка, ул.Ленина, 2;
  • 29 апреля 2020 года — п. Солнечный, ул. Андреевская, 15а.

В мае 2020 года:

  • 15 мая 2020 года — п. Сахарная головка, ул. Тимирязева, 23;
  • 27 мая 2020 года — с. Орловка, ул. Сухий, 1;

В июне 2020 года:

  • 10 июня 2020 года — с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82.
  • 19 июня 2020 года — с. Первомайское, ул. Разъездная,1б;

Время проведения приёмов с 10-00 до 13-00.

ПФР в Севастополе: график выездных приемов на первое полугодие 2020 года

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