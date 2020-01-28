ПФР в Севастополе: график выездных приемов на первое полугодие 2020 года

Отделение ПФР в Севастополе информирует о графике выездных приемов граждан по вопросам пенсионного обеспечения:

В феврале 2020 года: 14 февраля 2020 года — г. Инкерман, ул. Шевкопляса, 37; 26 февраля 2020 года — с. Андреевка, ул Центральная, 22.

В марте 2020 года :

11 марта 2020 года — п. Кача, ул. Нестерова, 5;

20 марта 2020 года — с. Орлиное, ул. Тюкова, 42.

В апреле 2020 года:

17 апреля 2020 года — с. Терновка, ул.Ленина, 2;

29 апреля 2020 года — п. Солнечный, ул. Андреевская, 15а.

В мае 2020 года:

15 мая 2020 года — п. Сахарная головка, ул. Тимирязева, 23;

27 мая 2020 года — с. Орловка, ул. Сухий, 1;

В июне 2020 года:

10 июня 2020 года — с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82.

19 июня 2020 года — с. Первомайское, ул. Разъездная,1б;

Время проведения приёмов с 10-00 до 13-00.