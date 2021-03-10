ПФР в Севастополе: индексация пенсий работающим пенсионерам на текущий момент

В ПФР в Севастополе отмечают: в соответствии с действующим пенсионным законодательством с 2016 года все виды страховых пенсий с учетом индексации выплачиваются только тем пенсионерам, кто завершил трудовую деятельность.

Страховая пенсия работающим пенсионерам выплачивается без учета индексации. После увольнения с работы выплата страховой пенсии производится уже с учетом индексации. Эти правила распространяются на все виды страховой пенсии. Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, индексируются независимо от того, работает пенсионер или нет. После увольнения пенсионеру не нужно подавать заявление о возобновлении выплаты пенсии с учетом индексации, поскольку его работодатель ежемесячно предоставляет в ПФР сведения о работающих у него гражданах. Пенсию с учетом индексации пенсионер начнет получать спустя три месяца после увольнения, и эти три месяца ему будут компенсированы, — отмечают в пресс-службе ведомства.

НАПРИМЕР: пенсионер увольняется в марте 2021 года. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще работал в марте. В мае поступит отчетность, где пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о выплате пенсии уже с учетом индексации. И в июле пенсионер получит полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за апрель, май, июнь.

Обращаем внимание! Если пенсионер работал не по найму, а на себя, например, индивидуальным предпринимателем или адвокатом, получение страховой пенсии с учетом индексации возобновляется после поступления в ПФР данных о его снятии с учета в Федеральной налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя или представителя другой категории самозанятого населения.