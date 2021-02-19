ПФР в Севастополе: индексация пенсий работающим пенсионерам

В ПФР в Севастополе отмечают: в соответствии с изменением пенсионного законодательства все виды страховых пенсий с 2016 года выплачиваются с учетом индексации только у тех пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность.

Страховая пенсия работающих пенсионеров выплачивается без учета индексации. После завершения пенсионером трудовой деятельности выплата страховой пенсии с учетом индексации. Новые правила индексации распространяются на все виды страховой пенсии. Пенсии же по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, индексируются независимо от того, работает пенсионер или нет, — поясняют в пресс-службе ведомства.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСАЦИИ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ

Выплата пенсии с учетом индексации возобновляется после того, как пенсионер завершает трудовую деятельность. Пенсионеру не нужно подавать заявление о возобновлении индексации страховой пенсии, так как работодатель ежемесячно предоставляет сведения о числящихся работниках в ПФР.

Данная отчетность имеет максимально упрощенную форму, ее цель – определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность.

ПРИМЕР: гражданин увольняется в январе 2021 года. В феврале в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что он еще работал в январе. В марте поступит отчетность, где гражданин работающим уже не числится. В апреле ПФР примет решение о выплате пенсии с учетом индексации. И в мае он получит полный размер пенсии и денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за февраль, март, апрель. То есть полный размер пенсии пенсионер начнет получать спустя 3 месяца после увольнения, но они будут компенсированы.

ПЕНСИОНЕРАМ, РАБОТАВШИМ НА СЕБЯ

Если пенсионер работал не по найму, а на себя, например, индивидуальным предпринимателем или адвокатом, получение страховой пенсии с учетом индексации возобновляется после получения ПФР данных о его снятии с учета в Федеральной налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя или представителя другой категории самозанятого населения.