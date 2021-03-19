ПФР в Севастополе: электронные трудовые книжки в 2021 году

В ПФР в Севастополе напоминают: формирование электронных трудовых книжек россиян началось с 1 января прошлого года.

Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности был добровольным и осуществлялся только с согласия человека, то есть при сохранении бумажной трудовой книжки, работодатель наряду с электронной книжкой продолжает вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для работников, которые не подали заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжает вести трудовую книжку на бумаге, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Исключением стали те, кто впервые устроился на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально ведутся только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Теперь работники имеют возможность сформировать в электронных сервисах ПФР (в личном кабинете на официальном сайте ПФР или на портале госуслуг) «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)». Информация будет заверена электронной подписью. Полученные сведения можно распечатать и предоставлять в любых инстанциях.

К числу преимуществ электронной трудовой книжки относятся:

удобный и быстрый доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, так как в любое время сведения, содержащиеся в трудовой книжке, можно будет посмотреть в личном кабинете на сайте ПФР или на портале «Госуслуги»;

минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности, так как работник всегда сможет проверить данные, внесенные работодателем;

дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;

высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Все, кто принял решение сохранить трудовую книжку на бумажном носителе и написал об этом заявление до 31 декабря 2020 года, имеют право изменить свое решение и в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Обращаем особое внимание! Бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажную книжку, ведь она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.