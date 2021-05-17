ПФР в Севастополе: электронные услуги ПФР — не выходя из дома

Сегодня большинство государственных услуг Пенсионного фонда России можно получить через интернет не выходя из дома. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России — pfr.gov.ru. Большинство из них также доступно на портале gosuslugi.ru.

Для удобства электронные услуги и сервисы ПФР структурированы по типу доступа к ним – с регистрацией и без регистрации.

Для полного доступа к услугам, связанным с использованием персональных данных, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В Севастополе зарегистрироваться и получить ее можно в любой клиентской службе ПФР, в отделении МФЦ или в РНКБ.

Сервисы личного кабинета гражданина, где необходима регистрация в ЕСИА:

Раздел ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ. Здесь можно узнать свой страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС, а также получить информацию о сформированных пенсионных правах: количестве пенсионных коэффициентов, страховом стаже, суммах страховых взносов. Внимание! Для жителей Крыма и Севастополя информация о стаже до 2015 года на данный момент не доступна. Ведутся работы по принятию сведений о стаже от крымских и севастопольских работодателей.

Работающие молодые люди могут рассчитать размер своей будущей пенсии на персональном пенсионном калькуляторе, который учитывает данные индивидуального лицевого счета в ПФР.

В разделе ПЕНСИИ можно подать заявление:

о назначении пенсии и выборе способа ее доставки;

о выплате пенсионных накоплений; о возобновлении или восстановлении выплаты пенсии;

о запросе выплатного (пенсионного) дела при переезде на новое место жительства;

о переводе с одной пенсии на другую;

об осуществлении или прекращении работы;

о перерасчете размера пенсии;

о прекращении выплаты пенсии;

об отказе от получения назначенной пенсии.

Также в этом разделе можно узнать о получаемых пенсионных выплатах и заказать справку (выписку): о размере пенсии; о праве на предпенсионные льготы.

В разделе СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ можно подать заявление:

о назначении ежемесячной денежной выплаты;

об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;

о доставке социальных выплат;

об отказе от получения набора соцуслуг;

о предоставлении или возобновлении предоставления набора соцуслуг;

об отзыве ранее поданных заявлений по распоряжению набора соцуслуг;

о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином или за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином или за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;

о назначении ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей и работникам организаций угольной промышленности;

о компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей;

о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно;

о переводе ежемесячной денежной выплаты с одного основания на другое;

о назначении дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией;

об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты.

Также в этом разделе можно получить информацию об установленных социальных выплатах, заказать справку (выписку) об установленных социальных выплатах; из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – МСК. Здесь можно подать заявление о выдаче сертификата на МСК; о распоряжении средствами МСК; о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, а также получить информацию о размере имеющихся средств МСК. Кроме того, заказать справку (выписку) о размере имеющихся средств МСК.

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ. Те граждане, кто формирует накопительную пенсию, в данном разделе могут подать заявление (уведомление) о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании); об отказе от формирования накопительной пенсии, а также получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений; о рассмотренных заявлениях.

Обращаем внимание! Все представленные в личном кабинете сведения о пенсионных правах сформированы на основе данных, которые ПФР получил от работодателей. Если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он уточнил данные и предоставил их в Пенсионный фонд России.

Для тех, кто не зарегистрировался на портале госуслуг, или не подтвердил учетную запись в ЕСИА, можно получить следующие электронные услуги и сервисы:

записаться на прием в клиентскую службу ПФР;

заказать необходимые справки и документы;

найти клиентскую службу;

направить обращение в ПФР;

задать вопрос онлайн;

воспользоваться пенсионным калькулятором (без учета персональных данных).