ПФР в Севастополе: как индексируется пенсия у работающих пенсионеров

Сотрудники Отделения ПФР в Севастополе напоминают: в настоящее время пенсия работающим пенсионерам выплачивается без учета прошедших индексаций. Возобновление выплаты сумм индексаций (т.е. выплата пенсии в полном размере) происходит спустя три месяца с даты увольнения, но и эти три месяца компенсируются. В случае дальнейшего трудоустройства пенсия не уменьшается и будет выплачиваться пенсионеру в полном объеме с учетом всех проведенных ранее индексаций.

Например, пенсионер уволился с работы в августе 2020 года. В сентябре в ПФР поступит отчет от работодателя о том, что данный пенсионер работал в августе, в октябре работодатель отчитается в ПФР о том, что пенсионер в сентябре не работал. В ноябре ПФР вынесет решение о выплате пенсии с индексацией, и в декабре 2020 года пенсионер получит пенсию и денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за сентябрь, октябрь и ноябрь. То есть полный размер пенсии будет выплачиваться спустя 3 месяца после увольнения, и они будут компенсированы. Также напоминаем, что ежегодно с 1 августа производится беззаявительная корректировка пенсий работающих пенсионеров за счет отчислений, которые делали за них работодатели в прошедшем году. На данную выплату факт трудоустройства не влияет, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Узнать, насколько за годы работы у пенсионера увеличилась пенсия и какой она будет после увольнения, можно двумя способами:

Первый способ — при условии регистрации на портале госуслуг — зайти в Личный кабинет на сайте ПФР es.pfrf.ru, где отражаются два размера пенсии: тот, что выплачивается в настоящий момент, и какой пенсия стала в результате всех прошедших индексаций, и будет платиться после увольнения.

Второй способ. Если человек не зарегистрирован на портале госуслуг, он может получить эту информацию по телефонам горячей линии, назвав кодовое слово:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-13-56;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-22;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, д. 60А): +7 (8692) 22-13-55.