ПФР в Севастополе: как направить материнский капитал на образование

В ПФР в Севастополе напоминают: что теперь направить средства из материнского капитала на обучение ребенка стало легче. Отделения Пенсионного фонда заключили соглашения об информационном обмене с высшими и средними учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей.
Если раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения, то теперь, если между Отделением ПФР и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в территориальный орган ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом, — отмечают в пресс-службе ведомства.
Информацию о договоре на обучение территориальные органы ПФР запросят самостоятельно.
В иных случаях необходимо предоставить в территориальные органы ПФР заверенную организацией копию договора, заключенного между организацией, реализующей образовательные программы и владельцем сертификата. Договор должен включать обязательства организации по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ребенком, а также расчет размера платы за это.
На данный момент в Севастополе заключены договоры с:
- Филиалом Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова;
- Севастопольским филиалом Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова;
- Институтом экономики и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»;
- Черноморским высшим военно-морским училищем имени П.С. Нахимова;
- Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет»;
- Академией хореографии;
- Институтом развития образования;
- Севастопольским профессиональным художественным колледжем;
- Севастопольским колледжем информационных технологий и промышленности»,
- Севастопольским политехническим лицеем;
- Севастопольским торгово-экономическим техникумом;
- Севастопольским колледжем сервиса и торговли;
- Севастопольским архитектурно — строительным колледжем.
- Севастопольским медицинским колледжем им. Жени Дерюгиной;
- Севастопольским промышленно-технологическим колледжем имени Геловани А. В.
Также на сегодня в Севастополе заключены соглашения с 79 дошкольными учреждениями. С полным перечнем также можно ознакомиться на сайте ПФР на странице Отделения ПФР по г. Севастополю на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона» — «Гражданам».
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