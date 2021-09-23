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Материнский капитал в Крыму семьи в основном тратят на улучшение жилищных условий

ПФР в Севастополе: как направить материнский капитал на образование

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:45 23.09.2021

В ПФР в Севастополе напоминают: что теперь направить средства из материнского капитала на обучение ребенка стало легче. Отделения Пенсионного фонда заключили соглашения об информационном обмене с высшими и средними учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей.

Если раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения, то теперь, если между Отделением ПФР и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в территориальный орган ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Информацию о договоре на обучение территориальные органы ПФР запросят самостоятельно.

В иных случаях необходимо предоставить в территориальные органы ПФР заверенную организацией копию договора, заключенного между организацией, реализующей образовательные программы и владельцем сертификата. Договор должен включать обязательства организации по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ребенком, а также расчет размера платы за это.

На данный момент в Севастополе заключены договоры с:

  • Филиалом Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова;
  • Севастопольским филиалом Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова;
  • Институтом экономики и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»;
  • Черноморским высшим военно-морским училищем имени П.С. Нахимова;
  • Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет»;
  • Академией хореографии;
  • Институтом развития образования;
  • Севастопольским профессиональным художественным колледжем;
  • Севастопольским колледжем информационных технологий и промышленности»,
  • Севастопольским политехническим лицеем;
  • Севастопольским торгово-экономическим техникумом;
  • Севастопольским колледжем сервиса и торговли;
  • Севастопольским архитектурно — строительным колледжем.
  • Севастопольским медицинским колледжем им. Жени Дерюгиной;
  • Севастопольским промышленно-технологическим колледжем имени Геловани А. В.

Также на сегодня в Севастополе заключены соглашения с 79 дошкольными учреждениями. С полным перечнем также можно ознакомиться на сайте ПФР на странице Отделения ПФР по г. Севастополю на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона» — «Гражданам».

ПФР в Севастополе: как направить материнский капитал на образование

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