ПФР в Севастополе: как направить материнский капитал на образование

В ПФР в Севастополе напоминают: что теперь направить средства из материнского капитала на обучение ребенка стало легче. Отделения Пенсионного фонда заключили соглашения об информационном обмене с высшими и средними учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей.

Если раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения, то теперь, если между Отделением ПФР и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в территориальный орган ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Информацию о договоре на обучение территориальные органы ПФР запросят самостоятельно.

В иных случаях необходимо предоставить в территориальные органы ПФР заверенную организацией копию договора, заключенного между организацией, реализующей образовательные программы и владельцем сертификата. Договор должен включать обязательства организации по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ребенком, а также расчет размера платы за это.

На данный момент в Севастополе заключены договоры с:

Филиалом Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова;

Севастопольским филиалом Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова;

Институтом экономики и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»;

Черноморским высшим военно-морским училищем имени П.С. Нахимова;

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет»;

Академией хореографии;

Институтом развития образования;

Севастопольским профессиональным художественным колледжем;

Севастопольским колледжем информационных технологий и промышленности»,

Севастопольским политехническим лицеем;

Севастопольским торгово-экономическим техникумом;

Севастопольским колледжем сервиса и торговли;

Севастопольским архитектурно — строительным колледжем.

Севастопольским медицинским колледжем им. Жени Дерюгиной;

Севастопольским промышленно-технологическим колледжем имени Геловани А. В.

Также на сегодня в Севастополе заключены соглашения с 79 дошкольными учреждениями. С полным перечнем также можно ознакомиться на сайте ПФР на странице Отделения ПФР по г. Севастополю на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона» — «Гражданам».