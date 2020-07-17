ПФР в Севастополе: как оформить выплату по уходу за 80-летними

В ПФР в Севастополе отмечают: еработающий трудоспособный гражданин, если он осуществляет уход за 80-летним пенсионером, имеет право на компенсационную выплату. Она осуществляется независимо от совместного или раздельного проживания с пенсионером, а также независимо от того, являются ли они членами одной семьи.

Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно. Выплачивается она пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией. При этом, гражданину, ухаживающему за 80-летним пенсионером, периоды ухода засчитываются в страховой стаж. Также за периоды ухода начисляются пенсионные коэффициенты (1,8 за каждый полный год такого ухода). Это позволит в будущем сформировать пенсионные права для получения страховой пенсии. Основное условие для установления выплаты — чтобы человек, осуществляющий уход, был неработающим и трудоспособным, в частности он не должен быть получателем пенсионных выплат, быть предпринимателем или получающим пособие по безработице. Дети с 14 лет также могут осуществлять уход за престарелыми, но по согласию родителей, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором ухаживающий за 80-летним обратился за ее назначением, представив в клиентскую службу Управления ПФР в г. Севастополе необходимые документы. Обращаться можно с момента возникновения права на указанную выплату (т. е. со дня 80-летия пенсионера).

в Пенсионный фонд необходимо представить следующие документы:

два заявления установленного образца — от гражданина, который будет осуществлять уход, и согласие на уход от самого пенсионера;

паспорта и трудовые книжки (при наличии) как самого 80-летнего пенсионера, так и ухаживающего за ним человека.

При осуществлении ухода несовершеннолетним дополнительно требуется:

справка из учебного заведения, в котором учится ребенок, подтверждающая факт обучения по очной форме.

разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на осуществление ухода в свободное от учебы время. При достижении 15-летнего возраста разрешения — не требуется.

Образцы заявление размещены на сайте ПФР pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации — Социальные выплаты — Как оформить компенсационную / ежемесячную выплату по уходу за нетрудоспособным гражданином».

Для подачи заявлений необходимо предварительно записаться на прием в клиентскую службу УПФР в г. Севастополе по телефонам:

Клиентская служба № 1 (Урицкого, 2) +7 (8692) 63-21-77;

Клиентская служба № 2 (Пожарова, 5) +7 (8692) 55-07-75;.

Клиентская служба №3 (Киевская/Л.Толстого, 11/35) +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба № 4 (Н.Музыки, 60А) +7(8692) 22-13-60, +7(8692) 22-13-55.

Также записаться на прием можно через сайт ПФР . А если оба заявителя (и пенсионер, и ухаживающий за ним гражданин) зарегистрированы на портале госуслуг, и оба имеют подтвержденную учетную запись, то в посещении органов Пенсионного фонда нет необходимости. Подать заявления, в этом случае, можно через личный кабинет на сайте ПФР.

Важно помнить, что при устройстве на работу гражданин, осуществляющий уход, обязан известить об этом органы ПФР в течение пяти дней.