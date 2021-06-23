ПФР в Севастополе: как перевести свое пенсионное дело при переезде в другой регион

В ПФР в Севастополе отмечают: при смене места жительства в пределах Российской Федерации получателю пенсии необходимо сообщить в Пенсионный фонд об этом.

Смена места жительства, безусловно, не оставляет пенсионера без пенсии. Важно помнить, что, если пенсионер сменил место жительства (например, переехал в другой город в пределах РФ или сменил место жительства в пределах области), его пенсионное дело должно быть передано в территориальный орган ПФР по его новому месту жительства — в выплатном деле содержится вся необходимая информация, которая может понадобиться и пенсионеру, и сотруднику ПФР по новому месту жительства, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Специальное заявление о переводе пенсионного дела не нужно – подается заявление «о доставке пенсии», в котором пенсионер должен указать новые данные.

Удобнее всего такое заявление подать в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФ ( https://es.pfrf.ru/services/ ). Для этого необходимо:

войти в Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, используя логин и пароль портала госуслуг;

выбрать в разделе «Пенсии» вкладку — подать заявление «о доставке пенсии»;

указать новый территориальный орган ПФР и выбрать способ подачи заявления (лично или через представителя);

ввести запрашиваемые данные — (т.е. при необходимости заполнить новые данные — место жительства/пребывания/фактического проживания);

в разделе «Сведения о доставке пенсии и иных социальных выплат» указать — кому (пенсионеру или представителю), а также место доставки (по месту жительства/пребывания/фактического проживания) и ввести доставщика пенсии (почтовое отделение, кредитную организацию (банк)). В случае выбора почты необходимо указать номер почтового отделения по месту жительства и выбрать способ вручения – на дому или в кассе отделения почтовой связи;

в разделе «Подтверждение данных» внимательно ознакомиться с необходимой информацией;

нажать кнопку «Сформировать заявление».

Процесс прохождения заявления будет отражаться в Личном кабинете, где его можно будет посмотреть.

Пенсионер вправе по своему усмотрению выбрать организацию, осуществляющую доставку, и уведомить об этом Пенсионный фонд, подав в любую клиентскую службу ПФР заявление о доставке пенсии.

Заявление можно также подать, обратившись в клиентскую службу ПФР либо в МФЦ. При себе иметь документы, подтверждающие регистрацию по новому месту жительства. Если же пенсионер еще не будет зарегистрирован по новому адресу, то в заявлении ему нужно указать адрес своего фактического проживания.

Обращаем внимание, что при переезде за пределы РФ или переезде на территорию РФ из зарубежных стран правила установления и выплаты пенсии, а также её «перевода» иные.