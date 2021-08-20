ПФР в Севастополе: как подтвердить предпринимательский стаж

В Отделении ПФР в Севастополе отмечают: поступают вопросы от жителей города о том, как подтвердить предпринимательский стаж до 2015 года.
Напомним, трудовой стаж, приобретенный севастопольцами до 2015 года, в обязательном порядке учитывается при назначении пенсии — в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ*, который защищает пенсионные права жителей Крыма и Севастополя, постоянно проживавших на 18 марта 2014 года на данных территориях и имевших на эту дату прописку. У большинства местных жителей информация о работе за период до 1 января 2015 года в базе данных Российской Федерации отсутствует из-за невозможности доступа к данным персонифицированного учета Украины. Для решения этой проблемы, согласно Федеральному закону №306-ФЗ**, до конца текущего года работодателям и предпринимателям (в т.ч. (индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и иным лицам, занимающимся частной практикой и не являющимся индивидуальными предпринимателями) необходимо предоставить в ПФР сведения о т.н. «крымском» стаже, — поясняют в пресс-службе ведомства.
После получения информации специалисты Пенсионного фонда по каждому работнику проведут правовую оценку представленных документов. Сделают запросы в различные ведомства, предприятия, архивы, в том числе в Украину. И только после завершения проверки, а также доработки программного обеспечения, осуществляющейся на федеральном уровне, сведения будут внесены на индивидуальные лицевые счета севастопольцев.
- ВАЖНО! Те, кто самостоятельно обеспечивает (и обеспечивал до 2015 года) себя работой (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями), могут обращаться в клиентские службы ПФР Севастополя самостоятельно.
- Обращаем особое внимание! В этом случае необходимо подавать заявление о рассмотрении имеющихся у них документов, подтверждающих предпринимательский стаж до 2015 года, на комиссию по реализации пенсионных прав граждан. Заявление и документы на комиссию подают непосредственно в клиентские службы ПФР Центра по установлению пенсий ПФР в г. Севастополе.
Со списком документов, на основании которых комиссия может подтвердить периоды работы (предпринимательский стаж), можно ознакомиться в клиентских службах ПФР. Также информация о том, как подтвердить стаж, размещена на сайте ПФР (pfr.gov.ru) на странице Отделения в разделе «Информация для жителей региона — Гражданам». — https://pfr.gov.ru/branches/sevastopol/info/~0/6930.
Предварительно записаться на прием можно с помощью электронного сервиса на сайте ПФР — es.pfrf.ru/znp/, выбрав тему — «Пенсии — Заблаговременное обращение за пенсией» . Также можно записаться на прием по телефонам:
- Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-21-77;
- Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-07-75;
- Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;
- Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, д.60А(д.54 временно): +7(8692) 22-13-60.
*Федеральный закон от 21.07.2014 №208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
**Федеральный закон от 02.08.2019 №306-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..