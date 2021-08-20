ПФР в Севастополе: как подтвердить предпринимательский стаж

В Отделении ПФР в Севастополе отмечают: поступают вопросы от жителей города о том, как подтвердить предпринимательский стаж до 2015 года.

Напомним, трудовой стаж, приобретенный севастопольцами до 2015 года, в обязательном порядке учитывается при назначении пенсии — в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ*, который защищает пенсионные права жителей Крыма и Севастополя, постоянно проживавших на 18 марта 2014 года на данных территориях и имевших на эту дату прописку. У большинства местных жителей информация о работе за период до 1 января 2015 года в базе данных Российской Федерации отсутствует из-за невозможности доступа к данным персонифицированного учета Украины. Для решения этой проблемы, согласно Федеральному закону №306-ФЗ**, до конца текущего года работодателям и предпринимателям (в т.ч. (индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и иным лицам, занимающимся частной практикой и не являющимся индивидуальными предпринимателями) необходимо предоставить в ПФР сведения о т.н. «крымском» стаже, — поясняют в пресс-службе ведомства.

После получения информации специалисты Пенсионного фонда по каждому работнику проведут правовую оценку представленных документов. Сделают запросы в различные ведомства, предприятия, архивы, в том числе в Украину. И только после завершения проверки, а также доработки программного обеспечения, осуществляющейся на федеральном уровне, сведения будут внесены на индивидуальные лицевые счета севастопольцев.

ВАЖНО! Те, кто самостоятельно обеспечивает (и обеспечивал до 2015 года) себя работой (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями), могут обращаться в клиентские службы ПФР Севастополя самостоятельно.

Обращаем особое внимание! В этом случае необходимо подавать заявление о рассмотрении имеющихся у них документов, подтверждающих предпринимательский стаж до 2015 года, на комиссию по реализации пенсионных прав граждан. Заявление и документы на комиссию подают непосредственно в клиентские службы ПФР Центра по установлению пенсий ПФР в г. Севастополе.

Со списком документов, на основании которых комиссия может подтвердить периоды работы (предпринимательский стаж), можно ознакомиться в клиентских службах ПФР. Также информация о том, как подтвердить стаж, размещена на сайте ПФР (pfr.gov.ru) на странице Отделения в разделе «Информация для жителей региона — Гражданам». — https://pfr.gov.ru/branches/sevastopol/info/~0/6930.

Предварительно записаться на прием можно с помощью электронного сервиса на сайте ПФР — es.pfrf.ru/znp/, выбрав тему — «Пенсии — Заблаговременное обращение за пенсией» . Также можно записаться на прием по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-21-77;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-07-75;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, д.60А(д.54 временно): +7(8692) 22-13-60.

*Федеральный закон от 21.07.2014 №208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»

**Федеральный закон от 02.08.2019 №306-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»