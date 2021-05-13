ПФР в Севастополе: как получить данные из электронной трудовой книжки

В Личном кабинете на сайте ПФР действует электронный сервис для работающих граждан по формированию справки (выписки) из электронной трудовой книжки. Информация будет заверена электронной подписью. Полученные сведения можно распечатать и предоставлять в любых инстанциях.

Напомним, формирование электронных трудовых книжек россиян началось с 1 января прошлого года. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности был добровольным и осуществлялся только с согласия человека. При сохранении бумажной трудовой книжки, работодатель наряду с электронной книжкой продолжил вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для работников, которые не подали заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжает вести трудовую книжку на бумаге, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Исключением стали те, кто впервые устроился на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально ведутся только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Все, кто принял решение сохранить трудовую книжку на бумажном носителе и написал об этом заявление до 31 декабря 2020 года, имеют право изменить свое решение и в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

К одному из преимуществ электронной трудовой книжки относится удобный и быстрый доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, так как в любое время сведения, содержащиеся в трудовой книжке, можно будет посмотреть в личном кабинете на сайте ПФР или на портале «Госуслуги».