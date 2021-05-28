ПФР в Севастополе: как получить сведения из электронной трудовой книжки

В ПФР в Севастополе отмечают: к одному из преимуществ электронной трудовой книжки (ЭТК) относится удобный и быстрый доступ работников к информации о своей трудовой деятельности. В любое время сведения, содержащиеся в ЭТК, можно посмотреть в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг. Как это сделать:

Необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «госуслуг». С помощью логина и пароля от «госуслуг» необходимо авторизироваться в «личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. В разделе «Электронная трудовая книжка» необходимо выбрать строку «Заказать справку (выписку): о трудовой деятельности». На открывшейся странице необходимо вначале ознакомиться с информацией о том, какие сведения будут представлены в выписке, а затем нажать кнопку «Запросить». Также можно поставить отметку, чтобы получить уведомление о готовности выписки по электронной почте. Справка (выписка) из электронной трудовой книжки готова. Информация будет заверена электронной подписью. Полученные сведения можно распечатать и предоставлять в любых инстанциях.

Документ, полученный в электронном виде (через портал госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР), имеет такую же юридическую силу, как и заверенная «мокрой» печатью справка в бумажном виде. Подписанная квалифицированной электронной подписью справка, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации* , — сообщили в пресс-службе ведомства.