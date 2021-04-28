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Фото: ПФР

ПФР в Севастополе: как работающим пенсионерам узнать размер своей пенсии с учетом индексации

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:42 28.04.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: получить информацию о назначенных выплатах на дату обращения можно, запросив справку на сайте ПФР pfr.gov.ru, а также в любой клиентской службе фонда.

Уточнить размер своей пенсии можно на сайте ПФР через Личный кабинет гражданина. Для этого необходимо в разделе «Пенсии» выбрать сервис «Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах (на дату)». Информация будет сформирована в формате PDF и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. В справке указываются ФИО пенсионера, дата рождения, СНИЛС, наименование подразделения ПФР, дата выдачи справки, размер пенсии. Работающие пенсионеры смогут узнать, каким будет размер пенсии после увольнения, — поясняют в пресс-службе ведомства.

Напомним, в настоящее время пенсия у работающих пенсионеров выплачивается без учета индексации. С учетом же индексации пенсионер начнет получать пенсию спустя три месяца после увольнения, и эти три месяца ему будут компенсированы.

НАПРИМЕР: пенсионер увольняется в мае 2021 года. В июне в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще работал в мае. В июле поступит отчетность, где пенсионер работающим уже не числится. В августе ПФР примет решение о выплате пенсии с учетом индексации. И в сентябре пенсионер получит полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за июнь, июль и август. Если пенсионер работал не по найму, а на себя, например, индивидуальным предпринимателем или адвокатом, получение страховой пенсии с учетом индексации возобновляется после поступления в ПФР данных о его снятии с учета в Федеральной налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя или представителя другой категории самозанятого населения.

У работающих пенсионеров в справке (выписке) о назначенных пенсиях и социальных выплатах  проставляются два размера пенсии. В одной строке указывается назначенный размер пенсии, которую гражданин станет получать после увольнения. В строке ниже отражается выплачиваемый в настоящий момент размер пенсии (без индексации на время осуществления трудовой деятельности).

Получить информацию о размере назначенной пенсии также можно и на портале госуслуг, заказав извещение о состоянии лицевого счета в ПФР.

ПФР в Севастополе: как работающим пенсионерам узнать размер своей пенсии с учетом индексации

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