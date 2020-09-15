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ПФР Севастополя призывает пенсионеров проверить счёт на банковских картах!

ПФР в Севастополе: как сменить способ получения пенсии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:51 15.09.2020

Сотрудники ПФР в Севастополе напоминают: получать пенсионные выплаты можно через кредитные организации (банки), организации почтовой связи (в кассе или на дому) и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, с которыми территориальными органами ПФР заключены договоры. При желании пенсионеры могут сменить способ получения пенсии (поменять почту на банк или банк на почту, один банк на другой), подав заявление о доставке пенсии в клиентскую службу ПФР или в МФЦ.

Вместе с заявлением необходимо представить документ, удостоверяющий личность, и реквизиты банковского счета (если был выбран способ получения пенсии через кредитную организацию). Сменить доставщика пенсии можно не посещая Пенсионный фонд  — отправив заявление дистанционно — в электронном виде на портале госуслуг gosuslugi.ru или в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР es.pfrf.ru в разделе «Пенсии» — «Подать заявление» — «О доставке пенсии», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Внимание! Чтобы пользоваться государственными услугами ПФР удаленно, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Подтвердить учетную запись можно в офисах МФЦ, отделениях банка РНКБ, а также в клиентских службах Центра ПФР по установлению пенсий в г. Севастополе. При этом, логин и пароль, который используется для входа на портал госуслуг, действителен и для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

ПФР в Севастополе: как сменить способ получения пенсии

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