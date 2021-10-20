ПФР в Севастополе: как студентам продлевается пенсия по потере кормильца

ПФР в Севастополе отмечают: студентам — получателям пенсии по случаю потери кормильца больше нет необходимости предоставлять в ПФР справку об очном обучении для продления выплаты. Речь идет о подростках — получателях пенсий по случаю потери кормильца, которые достигли возраста 18 лет, закончили обучение в школе и поступили в высшее или среднее учебное заведение на очное отделение.

Напоминаем, пенсию по случаю потери кормильца имеют право получать нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. В частности, это несовершеннолетние дети до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов до окончания обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Специалисты Пенсионного фонда связываются с получателями указанной пенсии за 2 месяца до их 18-летия, чтобы уточнить информацию об обучении по очной форме. Если подросток сообщает о поступлении/учебе, ПФР делает запросы в образовательные учреждения самостоятельно.

После того, как справки, подтверждающие факт и период обучения, поступают в Пенсионный фонд, студента уведомляют о праве на продление выплаты пенсии по потере кормильца, а также о необходимости подать соответствующее заявление.

Российским студентам, потерявшим кормильца, выплачивают пенсию даже в периоды обучения за рубежом до тех пор, пока они не закончат учебу, но не дольше чем до достижения 23 лет. В этом случае молодые люди должны ежегодно подтверждать факт очного обучения, предоставляя в ПФР справки из учебного заведения.

Важно! Право на получение пенсии по случаю потери кормильца также остается у студентов очной формы обучения в академическом отпуске, поскольку пока студент числится в академическом отпуске, за ним сохраняется статус обучающегося.

Исключение составляет академический отпуск в связи с призывом на военную службу. В период прохождения военной службы по призыву граждане имеют статус военнослужащих, что не предполагает обучение в гражданском образовательном учреждении.

Учитывая это, при предоставлении академического отпуска в связи с призывом на военную службу право на страховую пенсию по случаю потери кормильца утрачивается. Возобновить ее можно в случае продолжения очного обучения. Для этого после окончания службы необходимо обратиться в ПФР.

Обращаем внимание, студент теряет право на указанную пенсию, если он прекращает учебу либо переводится на вечернее или заочное отделение. В связи с этим необходимо самостоятельно уведомить Пенсионный фонд о факте прекращения или переводе на другую форму обучения. В ином случае может возникнуть переплата денежных средств, которые студент будет обязан возвратить.