ПФР в Севастополе: как учитывается «крымский» стаж

В ПФР в Севастополе отмечают: в севастопольское отделение Пенсионного фонда РФ обращаются жители города с вопросом, будут ли в дальнейшем при назначении пенсии учитывать стаж, заработанный в Крыму до 2015 года.

Отвечает начальник управления персонифицированного учета Наталья Харкевич.

Что такое «крымский» стаж?

— Стаж работы севастопольцев и крымчан, постоянно проживавших на 18 марта 2014 года в Крыму или в Севастополе, имевших на указанную дату прописку и работавших на этих территориях до 2015 года, условно называется «крымским». Его в обязательном порядке учитывают при назначении пенсии. Для этого еще в 2014 году был принят федеральный закон №208-ФЗ*, который защитил пенсионные права жителей Крыма и Севастополя, постоянно проживавших на 18 марта 2014 года на данных территориях и имевших на эту дату прописку.

В течение 2020-2021 годов сведения о «крымском» стаже предоставлялись в ПФР Севастополя работодателями (страхователями) в отношении работающих у них работников (застрахованных лиц).

Работодатель направлял в ПФР сведения о стаже, которые учитывались по записям в трудовых книжках, на основании договоров гражданско-правового характера или на основании других документов — военных билетов, свидетельств о рождении детей, сведений из Центра занятости и пр.

В свою очередь, временно не работающие граждане, а также те, кто самостоятельно обеспечивал себя работой (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями), должны были обращаться в клиентские службы ПФР Севастополя самостоятельно.

Отчетный период завершился. Как быть работникам, за которых работодатель не предоставил сведения о стаже, или тем, кто по каким-то причинам не обратился в ПФР вовремя?

— Пенсионный фонд продолжает принимать сведения о «крымском» стаже от тех, кто самостоятельно обеспечивает себя работой и временно не работающих, а также от работников, за которых их работодатель не смог предоставить информацию.

Как и куда обращаться?

— Индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и иным лицам, занимающимся частной практикой и не являющимся индивидуальными предпринимателями, нужно обратиться в клиентские службы ПФР Севастополя и подать на Комиссию по реализации пенсионных прав граждан заявление о рассмотрении документов, подтверждающих предпринимательский стаж до 2015 года. Для этого необходимо предварительно записаться на прием. Сделать это можно через сайт ПФР es.pfrf.ru/znp/. В этом случае, выбрать тему приема: «Пенсии — Заблаговременное обращение за пенсией».

Если гражданин в период до 2015 года был наемным работником, и на данный момент не работает (сведения за него никто в ПФР не предоставил), на сайте ПФР es.pfrf.ru/znp/ в теме приема необходимо выбрать: «Пенсии — Уточнение, дополнение ИЛС. Включение в ИЛС иных периодов».

Также записаться на прием можно в любую клиентскую службу по телефонам:

единый контактный центр — 8-800-600-00-00;

клиентская служба ПФР № 1 (ул. Урицкого, 2) +7(8692) 63-21-77;

клиентская служба ПФР № 2 (ул. Пожарова, 5) +7(8692) 55-07-75;

клиентская служба ПФР № 3 (ул. Киевская/Л.Толстого, 11/35) +7(8692) 55-05-59;

клиентская служба ПФР № 4 (ул. Н. Музыки, 60А) +7(8692) 22-13-60.

Какие документы необходимы?

— При подаче заявления с собой иметь паспорт, трудовую книжку, военный билет, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке/разводе, диплом об образовании.

Если гражданин до 2015 года был предпринимателем, то дополнительно необходимо представить свидетельство о предпринимательской деятельности и пр. С полным списком документов можно ознакомиться на сайте ПФР pfr.gov.ru на странице Отделения в разделе «Информация для жителей региона — Гражданам — Как подтвердить стаж и заработную плату гражданам РФ, не имеющим возможности подтвердить периоды работы и (или) иной деятельности в установленном порядке».

Пенсионерам надо обращаться в ПФР?

— Нет, не надо. Сведения о «крымском» стаже предоставляются только на лиц, которые еще НЕ являются пенсионерами по старости. У пенсионеров все эти сведения УЖЕ учтены при назначении пенсии на основании представленных ими сведений.

*Федеральный закон от 21.07.2014 №208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»

Источник: пресс-служба Отделения ПФР в Севастополе

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!