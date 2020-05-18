ПФР в Севастополе: как узнать об остатке средств материнского капитала

В ПФР в Севастополе отмечают: владельцы сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК) могут узнать его размер (остаток средств) в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru, используя логин и пароль от портала госуслуг. Документ «Выписка из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» формируются в формате PDF.

Напоминаем, размер материнского семейного капитала при рождении (усыновлении) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года составляет 616 617 рублей, при рождении (усыновлении) с 1 января 2020 года первого ребенка — 466 617 рублей. Всем владельцам сертификатов по состоянию на 31 декабря 2019 года с начала 2020 года сумма материнского капитала была проиндексирована на 3%. Индексация коснулась всех семей, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и частичном размере. Например, если средства на сертификате не использовались, то размер капитала с 453 026 рублей вырос на 13,6 тыс. рублей и составил 616 617 рублей, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.