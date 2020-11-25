ПФР в Севастополе: как узнать сумму на сертификате МСК

В ПФР в Севастополе отмечают: узнать сумму средств материнского семейного капитала (МСК) или оставшейся его части можно дистанционно. Для этого необходимо воспользоваться интернет-услугой «Заказать выписку из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на МСК» в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР es.pfrf.ru или портале госуслуг gosuslugi.ru с помощью подтвержденной учетной записи.

Напоминаем, размер МСК с 1 января 2020 года составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок (или последующие дети, если ранее право на сертификат у семей не возникало) материнский капитал дополнительно увеличился на 150 000 рублей и составил 616 617 рублей. Обращаем особое внимание севастопольских семей! Если в информационных ресурсах ПФР города отсутствуют сведения о детях, рожденных до 2020 года, то при формировании сертификата в проактивном (беззаявительном) режиме размер МСК устанавливается в сумме 466 617 рублей, — поясняют в пресс-службе ведомства.

Размер МСК может быть увеличен до 616 617 рублей, если владелец сертификата предоставит в клиентские службы ПФР документы, подтверждающие рождение (усыновление) всех детей.