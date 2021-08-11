ПФР в Севастополе: как выбрать электронную трудовую книжку

В ПФР в Севастополе отмечают: работники, выбравшие в прошлом году с ведением трудовой книжки в бумажном виде, при желании могут подать работодателю новое заявление – о переходе на электронную трудовую.

Напомним, работающие граждане должны были до конца 2020 года определиться с формой ведения трудовой книжки – в бумажном или электронном виде. Заявление о сделанном выборе они подавали своему работодателю. Для тех работников, кто решил сохранить бумажную трудовую книжку, работодатель наряду с электронной трудовой продолжил вносить сведения о трудовой деятельности также и в бумажный вариант, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Если впоследствии такие работники изменят свое решение, они вправе подать новое заявление – о ведении трудовой книжки только в электронном виде.

Если в прошлом году у гражданина не было возможности подать заявление о выборе способа ведения сведений о трудовой деятельности, то он может сделать это в любое время, в том числе при трудоустройстве. Это касается граждан, которые имеют стаж работы по трудовому договору или служебному контракту, но на 31 декабря 2020 года не работали и не подавали ранее такого заявления.

Также подать заявление могут работники, которые на 31 декабря 2020 года состояли в трудовых отношениях, за ними сохранялось место работы, но трудовые обязанности они не исполняли, в том числе в связи с периодом временной нетрудоспособности или отпуска.

Обращаем внимание! У граждан, которые впервые устраиваются на работу в 2021 году, сведения о периодах работы будут изначально вестись только в электронном виде.

Ознакомиться со сведениями своей электронной трудовой книжки можно на портале госуслуг gosuslugi.ru в разделе «Органы власти» — «ПФР» — «Выписка из электронной трудовой книжки» или в Личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru — в разделе «Электронная трудовая книжка» — «Заказать справку (выписку) о трудовой деятельности».

Выписка формируется в режиме реального времени и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью МИЦ ПФР и имеет такую же юридическую силу, как и заверенная «мокрой» печатью справка в бумажном виде. Т.е. подписанная квалифицированной электронной подписью справка, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации*.

*Федеральный закон от 06.04.2011 N63-ФЗ «Об электронной подписи»