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Заявление на перерасчет пенсии теперь можно подать на сайте ПФР

ПФР в Севастополе: как зарегистрироваться на портале госуслуг

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:45 07.10.2020

Специалисты ПФР в Севастополе отмечают: регистрация на Едином портале государственных услуг открывает возможность к быстрому и удобному способу обращения в Пенсионный фонд без посещения клиентской службы.

В настоящее время по ряду актуальных услуг ПФР можно заполнить и отправить в электронной форме заявление на получение услуги. Граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг, получают возможность доступа в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда. «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР позволяет решать многие вопросы не выходя из дома: можно оформить пенсию, подать заявление на социальные выплаты и даже подать заявление на распоряжение средствами МСК, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.

Зарегистрироваться на Госуслугах и получить Подтвержденную учетную запись, а вместе с ней – доступ ко всем услугам портала Госуслуг, несложно:

  • Для начала нужно зарегистрировать Упрощенную учетную запись. Необходимо указать в регистрационной форме на портале Госуслуг свою фамилию, имя, мобильный телефон и/или адрес электронной почты.
  • Затем создается Стандартная учетная запись. Заполняется  профиль пользователя — указывается СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан — документ иностранного государства). Данные проходят проверку в МВД РФ и Пенсионном фонде РФ. Уведомление о результатах проверки приходит на электронную почту. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней.
  • Заключительный этап — создание Подтвержденной учетной записи. Это можно сделать лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания (МФЦ, офис банка РНКБ, клиентская служба ПФР). Также для подтверждения своей личности можно воспользоваться усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также в Центрах обслуживания можно пройти регистрацию, создать, подтвердить или восстановить свою учетную запись пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

ПФР в Севастополе: как зарегистрироваться на портале госуслуг

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