ПФР в Севастополе: какие организации осуществляют доставку пенсий в городе

В ПФР в Севастополе отмечают: доставку пенсий и социальных выплат по линии ПФР жителям Севастополя осуществляют 4 кредитные организации — РНКБ Банк (ПАО), АО «Генбанк», АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Банк ЧБРР», а также Севастопольский Почтамт ФГУП «Почта Крыма».

Получатель пенсионных и социальных выплат вправе выбрать организацию, осуществляющую доставку, и сообщить об этом в клиентскую службу ПФР. Это можно сделать как при первичном назначении, так и в любое время, если гражданин изменит свое решение. Подать заявление о доставке пенсии можно в ПФР, МФЦ, а также в электронном виде на портале госуслуг gosuslugi.ru или на сайте ПФР es.pfrf.ru в разделе «Пенсии» — «Подать заявление: о доставке пенсии». Выплаты доставляются организацией федеральной почтовой связи и кредитными организациями (банками), с которыми Пенсионным фондом РФ заключены соответствующие договоры о доставке, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Если пенсионер выбирает доставочную организацию, с которой у территориального органа ПФР не заключен договор, то рассмотрение заявления пенсионера приостанавливается до заключения соответствующего договора, но не более чем на три месяца. При этом, в заявлении о доставке пенсии пенсионером указывается организация, осуществляющая доставку, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.

В случае, если организация, которую выбрал пенсионер, отказывается от заключения договора с ПФР, территориальный орган Пенсионного фонда информирует об этом пенсионера, а также сообщает о необходимости выбрать другую организацию, осуществляющую доставку пенсии.

Финансирование пенсионных и социальных выплат через кредитные учреждения (банки) в Севастополе осуществляется 4, 12 и 23 числа.

Выплата и доставка пенсий отделениями почтовой связи производится с 3 по 25 число каждого месяца согласно установленным графикам, разрабатываемым Севастопольским Почтамтом по согласованию с отделением ПФР по г. Севастополю.

Источник: пресс-служба Отделения ПФР в Севастополе