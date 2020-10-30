ПФР в Севастополе: кто имеет право на пенсию по потере кормильца

В ПФР в Севастополе отмечают: страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении.

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, — поясняют специалисты пресс-службы ведомства.

Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:

дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет;

дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;

дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами;

при этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;

родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом переходных положений, предусмотренных приложением 6 к Закону № 400) либо являются инвалидами;

дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом переходных положений, предусмотренных приложением 6 к Закону № 400) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые обязаны их содержать;

нетрудоспособные родители и супруг, не состоявшие на иждивении у умершего кормильца, независимо от времени, прошедшего после его смерти, если они утратят источник средств к существованию;

один из родителей, супруг, дедушка, бабушка умершего кормильца, а также брат, сестра или ребенок умершего кормильца, достигшие 18 лет, если они не работают и при этом заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. В этом случае право на данный вид страховой пенсии возникает независимо от факта нахождения на иждивении у кормильца.

Для назначения данной выплаты необходимо подать заявление в клиентскую службу ПФР в г. Севастополе или в МФЦ. Заявление также можно подать и в электронном виде, если есть регистрация в ЕСИА на портале госуслуг gosuslugi.ru, или же через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР pfrf.ru.

К заявлению необходимо предоставить документы, подтверждающие право на получение этой выплаты:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации вид на жительство иностранного гражданина (лица без гражданства, др.); свидетельство о смерти кормильца; документы, подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство о заключении брака); документы, подтверждающие периоды работы, иной деятельности, иные (нестраховые) периоды умершего кормильца (уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву и пр.); другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных обстоятельств.